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CHP'den İşsizlik Sigorta Fonu raporu

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2019 11:00 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan raporda, "fonun amaç dışı kullanılmaya devam ettiği" öne sürüldü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan İşsizlik Sigorta Fonu raporunda, "fonun amaç dışı kullanılmaya devam ettiği" ileri sürüldü.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Ağbaba tarafından İşsizlik Sigorta Fonu raporu hazırlandı.

Türkiye'nin gündeminde son bir yıldır ekonomik kriz ve işsizlik konularının bulunduğuna dikkat çekilen raporda, ekonomik kriz nedeniyle artan işsizlik oranlarının, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya her gün bir adım daha yaklaştığı savunuldu.

İşsiz kalan vatandaşların, yeni bir iş bulana kadar geçimini sağlamak için almak zorunda oldukları işsizlik ödeneğinin sürekli yağmalandığı iddia edilen raporda, fonun 2017'den itibaren işçinin değil işverenin derdine derman olduğu öne sürüldü.

İşsizlik Sigorta Fonu'nda 2019 Temmuz itibarıyla biriken tutarın 130 milyar lirayı aştığı belirtilen raporda, "İşsizlik Sigorta Fonu'nda oluşan bu devasa miktar, amacından çok amaç dışı kullanılmaya devam etmektedir. Özellikle işverenlere teşvik ve destek adı altında verilen miktar oranı, ülkemizde kayıtlı işsiz oranlarını düşündüğümüzde bir hayli fazladır. Yani Fon son yıllarda işsizlere ve işçilere derman olmaktan çok işverenlere derman olmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Raporda, şu bilgilere yer verildi:

"İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı her geçen yıl artmasına rağmen işsizlik sigorta fonunda işsizlere ödenen tutar fonda biriken oranın küçük bir kısmına denk gelmektedir. 2019 Temmuz ayında İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 39 bin kişi iken fondan yararlananların yani işsizlik ödeneği bağlanan kişi sayısı ise sadece 657 bin kişidir. Yani temmuz ayında resmi verilere göre işsiz kalan 3 milyon 350 bin vatandaşımız ne yazık ki bu haktan mahrum bırakılmaktadır. İşsizlik Sigorta Fonu gelirlerinin arttırılması ancak ve ancak işçilerin bu haktan kesin olarak yararlanması ile anlamlı olacaktır. Bu durumda İşsizlik Sigorta Fonu'ndan yararlanma koşullarının işçiler lehine iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan fondan yararlanma hakkı olan son 3 yılda 600 gün sigorta şartının 180'e indirilmesi, kıdeme göre farklılaşan faydalanma sürelerinin de uzatılması, işverenlerin işçilere ödediği ücretlerin işsizlik sigortasından karşılanmaması, sigorta fonunun yalnızca işsizlere ödenek olarak verilmesi gerekmektedir. Sigorta fonunun diğer kurumlara ve işverenlere kaynak olarak aktarılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba CHP

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