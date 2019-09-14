CHP'den İşsizlik Sigorta Fonu raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan İşsizlik Sigorta Fonu raporunda, "fonun amaç dışı kullanılmaya devam ettiği" ileri sürüldü.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Ağbaba tarafından İşsizlik Sigorta Fonu raporu hazırlandı.

Türkiye'nin gündeminde son bir yıldır ekonomik kriz ve işsizlik konularının bulunduğuna dikkat çekilen raporda, ekonomik kriz nedeniyle artan işsizlik oranlarının, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya her gün bir adım daha yaklaştığı savunuldu.

İşsiz kalan vatandaşların, yeni bir iş bulana kadar geçimini sağlamak için almak zorunda oldukları işsizlik ödeneğinin sürekli yağmalandığı iddia edilen raporda, fonun 2017'den itibaren işçinin değil işverenin derdine derman olduğu öne sürüldü.

İşsizlik Sigorta Fonu'nda 2019 Temmuz itibarıyla biriken tutarın 130 milyar lirayı aştığı belirtilen raporda, "İşsizlik Sigorta Fonu'nda oluşan bu devasa miktar, amacından çok amaç dışı kullanılmaya devam etmektedir. Özellikle işverenlere teşvik ve destek adı altında verilen miktar oranı, ülkemizde kayıtlı işsiz oranlarını düşündüğümüzde bir hayli fazladır. Yani Fon son yıllarda işsizlere ve işçilere derman olmaktan çok işverenlere derman olmaktadır." ifadesi kullanıldı.