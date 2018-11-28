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CHP'den İstanbul Havalimanı açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 13:33 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "İGA, İstanbul Havalimanı 2018 yılı ücret tarifesini avro üzerinden açıklamış ve hemen hemen tüm hizmetlerin fiyatlarına yüzde 30 zam yapmıştır" - "İGA konsorsiyumunu oluşturan 5 şirket ve ortakları, hakkımda ayrı ayrı tazminat davaları açmışlardır. Bu şantaj davalarına boyun eğmeyeceğim"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "İGA, İstanbul havalimanı 2018 yılı ücret tarifesini avro üzerinden açıklamış ve hemen hemen tüm hizmetlerin fiyatlarına yüzde 30 zam yapmıştır." dedi.

Erdoğdu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Havalimanı ihalesinin İGA Havalimanı İşetmesi A.Ş. konsorsiyumu tarafından, en geç 42 ayda (1 Ocak 2017) tamamlanarak işletmeye verilmesi koşuluyla 25 yıllık işletme süresi için KDV dahil 26 milyar 159 milyon avro bedelle kazanıldığını belirtti.

Buna göre her yıl kamuya 1 milyar 45,5 milyon avro kira ödenmesi gerektiğini savunan Erdoğdu, ihale şartnamesi uyarınca 1 Ocak 2017 tarihinde tamamlanarak teslim edilmesi gereken havalimanının 2 yıl geciktirilerek 1 Ocak 2019 tarihinde teslim edileceğinin açıklandığını, ancak bunun da zor göründüğünü, bu sürede tahsil edilmesi gereken 2 yıllık kira bedeli olan 2 milyar 90 milyon avro kiradan kamunun mahrum kaldığını ileri sürdü.

Erdoğdu, ihale şartnamesine göre denizin 90 metre üzerine yapılması gereken havalimanının kotunun 30 metre düşürülerek 60 metreye yapıldığı ve bu sayede konsorsiyuma 2,5 milyar avro maliyet avantajı sağlandığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Yine ihale şartnamesine aykırı olarak yerli bankaların yurt dışı şubelerinden yaklaşık 4,5 milyar avroluk finansman garantisi verildiğini anlatmıştık. Anayasal görev ve sorumluluğumuzun bir parçası olarak hukuka aykırı yapılan bu işlemleri milletimizle paylaşmam sonrası İGA konsorsiyumunu oluşturan 5 şirket ve ortakları hakkımda ayrı ayrı tazminat davaları açmışlardır. Bu tazminat davalarının amacının beni susturmak olduğunun bilincindeyim. Ancak bu şantaj davalarına boyun eğmeyeceğim."

- "Bu artışlar, uçak bileti fiyatlarına yansıyacak"

İGA konsorsiyumuna haksız kaynak aktarma çabalarının bu işlemlerle sınırlı olmadığını iddia eden Erdoğdu, firmanın bir de kendine göre 2018 yılı için ücret tarifesi belirlediğini aktardı.

Erdoğdu, havalimanı ihale şartnamesine göre yolcuların ve hava yolu şirketlerinin ödeyeceği ücretlerin aynı kategoride bulunan Atatürk Havalimanı fiyat tarifesine göre İGA tarafından belirlenmesi ve DHMİ tarafından onaylanması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"İGA, İstanbul Havalimanı 2018 yılı ücret tarifesini avro üzerinden açıklamış ve hemen hemen tüm hizmetlerin fiyatlarına yüzde 30 zam yapmıştır. Havalimanında yaklaşma, konma, konaklama, aydınlatma, bakım, onarım, yükleme, boşaltma, yakıt, fosseptik gibi yüzlerce hizmet kaleminin fiyatı yüzde 30 artırılmıştır. Üstelik bu fiyatlar henüz havalimanı açılmadan, 2018 yılı için belirlenmiştir. 2019 yılında fiyat artışı yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne kadar yapılacağı belli değildir. Bu fahiş fiyat artışlarını uçak şirketleri yolcu bilet fiyatına yansıtacak ve Ekim 2017 ve Ekim 2018 ayları arasında bir yıllık dönemde yüzde 157 artırılan uçak bilet fiyatları daha da artacaktır. Bu durumdan en çok zararı milli bayrak taşıyıcısı THY görecek ve yolcu kaybetmeye devam edecektir. Bu fiyat artışları enflasyonu daha da artıracaktır. Enflasyonu düşürmek için esnafın üzerine polis gönderenlerin gözümüzün önünde haksız ve hukuksuz olarak yapılan bu zamlara ve yetimin hakkının yağmalanması ile sonuçlanan usulsüzlüklere engel olması gerekmektedir."

Aykut Erdoğdu, ayrıca iktidarın örtülü bir seçim ekonomisi uyguladığını da öne sürerek, hızla IMF'ye doğru bir gidiş olduğunu savundu.

Böyle bir durumda IMF önlemler setinin en çok dar gelirliyi vuracağını belirten Erdoğdu, CHP'yi yerelde iktidara taşımanın bir denge unsuru oluşturacağını söyledi.

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