CHP'den kadro eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri arasında gösterenler, 50 bin KİT işçisine kadro bulamadı." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçilere verilen kadro sözünün yılan hikayesine döndüğünü belirtti.

CHP olarak yıllardır taşeron işçilerin ayrımsız, koşulsuz kadroya alınmasını savunduklarını vurgulayan Ağbaba, AK Parti'nin hem taşeron işçilere beklentinin çok gerisinde bir kadro verdiğini hem de KİT'lerde çalışan işçileri kapsam dışı bırakarak, 10 binlerce işçiyi mağdur ettiğini ileri sürdü.

Basının karşısına geçerek, "Taşerona kadro sorununu kökten çözüyoruz." diyen yetkililerin, Karayollarında, PTT'de ve KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin sorununu hala çözemediğini kaydeden Ağbaba, 30 Haziran 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile KİT ve bağlı ortaklıklarında taşeron işçi olarak çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığını hatırlattı.