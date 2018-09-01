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CHP'den kadro eleştirisi

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri arasında gösterenler, 50 bin KİT işçisine kadro bulamadı" - "Bu şartlar altında kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarının devam edeceği bir gerçektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri arasında gösterenler, 50 bin KİT işçisine kadro bulamadı." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçilere verilen kadro sözünün yılan hikayesine döndüğünü belirtti.

CHP olarak yıllardır taşeron işçilerin ayrımsız, koşulsuz kadroya alınmasını savunduklarını vurgulayan Ağbaba, AK Parti'nin hem taşeron işçilere beklentinin çok gerisinde bir kadro verdiğini hem de KİT'lerde çalışan işçileri kapsam dışı bırakarak, 10 binlerce işçiyi mağdur ettiğini ileri sürdü.

Basının karşısına geçerek, "Taşerona kadro sorununu kökten çözüyoruz." diyen yetkililerin, Karayollarında, PTT'de ve KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin sorununu hala çözemediğini kaydeden Ağbaba, 30 Haziran 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile KİT ve bağlı ortaklıklarında taşeron işçi olarak çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Ağbaba, Bakanlar Kurulu kararına göre, KİT ve bağlı ortaklıklarında 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz çalışması olanlar ve halen çalışmaya devam edenlerin, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde hali hazırda görev yaptıkları yerde işçi statüsünde istihdam edilebileceğinin belirtildiğini aktardı.

"Ayrıca Kamu İktisadi Teşekküllerinin istihdam talepleri kadar işçinin kadroya alınacağı ve bu sayının Hazine Müsteşarlığının belirleyeceği sayıyı geçemeyeceği belirtilmiştir. " ifadesini kullanan Ağbaba, "Bu düzenlemede iyi niyet yok. İyi niyet olsa yıllardır kurumlarına emek veren işçilere sınav şartı konulmazdı. İyi niyet olsaydı kararnamede işçilerin kadroya alınmasını kesin karara bağlar, 'istihdam edilebilir' ibaresi kullanılmazdı. Bu şartlar altında kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarının devam edeceği bir gerçektir. Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri arasında gösterenler, 50 bin KİT işçisine kadro bulamadı." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
KİT Veli Ağbaba

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