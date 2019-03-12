FİNANS

CHP'den "kişi başı gelir" açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Merkez Bankası kuru ile kişi başı gelir 9 bin 632 dolar değil, 9 bin 432'dir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası kuruyla kişi başı gelirin 9 bin 632 dolar değil, 9 bin 432 dolar olduğunu belirtti.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, TÜİK'in dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile kişi başı geliri ilan ettiğini hatırlattı.

TÜİK'in, cari fiyatlarla hesaplanan kişi başı GSYİH'yi ortalama dolar kuruna bölerek, dolar bazında milli geliri açıkladığını vurgulayan Erdoğdu, kişi başı hesaplama yapılırken de yıl ortası nüfus ve ticaret istatistiklerindeki ortalama dolar kurunun dikkate alındığını bildirdi.

TÜİK'in 2018 yılı dönemsel hesaplarını açıklarken, 2018 ithalat istatistiklerinde ortalama kur olarak çıkan 4,72 rakamını kullandığını savunan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Bu hesapla ABD doları bazında kişi başı gelir 9 bin 632 dolar çıkartıldı. Ancak kişi başı gelir, Merkez Bankasının ortalama dolar kuru kullanıldığında 9 bin 432 dolar. 200 dolarlık kişi başı gelir artışı yaratan 'excel operasyonu'nun gerekçesi olarak TÜİK'in Dış Ticaret İstatistiklerindeki döviz kurunu baz alması gösteriliyor. TÜİK Dış Ticaret İstatistiklerinin döviz olarak takip edilen ithalat rakamını Türk Lirası olarak takip edilen ithalat rakamına bölerek bu rakama ulaşmış olabilir, ancak yine de sorun ortadan kalkmıyor. Çünkü TÜİK'in yıllık dış ticaret istatistiklerinde de açıklanan ortalama dolar kuru yıllardır Merkez Bankasının ortalama kuruyla aynı. Döviz krizi nedeniyle böyle bir farklılaşma gerçekleşmiş olsa dahi, hiçbir piyasa oynaklığı ortalama kuru olduğundan daha düşük gösterip kişi başı geliri 200 dolar daha yüksek göstermenin gerekçesi olamaz. TÜİK'in acilen yanlışından dönmesi, dolar bazında kişi başı geliri Merkez Bankası ortalama kuruna göre açıklaması ve 2018 yılı için 9 bin 432 dolar olarak düzeltmesi gerekiyor."

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