FİNANS

CHP'li başkandan patates ve soğanlı açıklama

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 16:32 | Son Güncelleme

MANİSA'da, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, yanında getirdiği patates ve soğanlarla basın açıklaması yaptı.

CHP'li başkandan patates ve soğanlı açıklama

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, yanında getirdiği patates ve soğanlarla basın açıklaması yaptı. Patatesin kilosunun 6, soğanın kilosunun 7 lira olduğunu söyleyen Bozyaka, Manisa'da kapanan dükkanlarının fotoğraflarını da göstererek, AK Parti'yi eleştirdi.
CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, ekonominin kötüye gittiğini belirterek, ilçe başkanlığında basın açıklaması yaptı. CHP Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Cebeci, CHP Manisa Milletvekili adayı Lale Erdoğan Tuncer'in de katıldığı toplantıda Bozyaka, yanında getirdiği patates ve soğanlarla birlikte açıklama yaptı. Son aylarda Türkiye ekonomisinin çok büyük bir krizin içerisinde olduğunu söyleyen Bozyaka, "İflas eden şirketlerin sayısı arttı, esnaf kepenk kapattı, hukuksuzluk tavan yaptı. Çiftçi, köylü borç batağına saplandı. Patatesin kilosu 6 liraya, soğanın kilosu 7 liraya, limonun kilosu 8 liraya, dolar 5 liraya dayandı, mazot 6 liraya. Enflasyon aldı başını gidiyor, faizler yükseldi" diye konuştu.
Manisa'da kapanan dükkanların fotoğraflarını gösteren Bozyaka, "Bu fotoğrafta kepenk kapatan onlarca esnaf dükkanı ve ofis var. Bu fotoğraflar Manisa'da ticaretin can damarı olan çarşıdan çektiğimiz kareler. Normal dönemlerde çok yüksek hava parası istenilen dükkanlar, usulca boşaltılmış, devredilememiş ve şu anda hava parası istenilmemesine rağmen kiracı bulunamıyor. Bu fotoğraflarda işsiz kalmış binlerce hemşehrimiz var, bu fotoğraflarda iflas etmiş onlarca esnaf var, bu fotoğraflarda tükenmişlik var. Bu fotoğraflarda dibe vurmuş bir ekonomi, onlarca aile için yoksulluk dönemi var. Biz çarşıda 1 saat gezerek bu fotoğrafları çektik. 2018 yılının ilk 2 ayında 20 bin 308 esnaf iflas bayrağını çekti" dedi.

FOTOĞRAFLI

CHP'li başkandan patates ve soğanlı açıklamaCHP'li başkandan patates ve soğanlı açıklamaCHP'li başkandan patates ve soğanlı açıklama

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Hepsiburada’dan KDV indirimiHepsiburada’dan KDV indirimi
TGSD: İhracat trenini bu kez kaçırmayacağızTGSD: İhracat trenini bu kez kaçırmayacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Emekli olacaklar dikkat!

Emekli olacaklar dikkat!

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

Soy ağacı hizmeti ardından çifte vatandaşlık başvuruları arttı

Soy ağacı hizmeti ardından çifte vatandaşlık başvuruları arttı

Yeni pasaportlara Antalya'dan 2 fotoğraf

Yeni pasaportlara Antalya'dan 2 fotoğraf

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ereğli'de metal işçileri grevde

Ereğli'de metal işçileri grevde

Hepsiburada’dan KDV indirimi

Hepsiburada’dan KDV indirimi

TGSD: İhracat trenini bu kez kaçırmayacağız

TGSD: İhracat trenini bu kez kaçırmayacağız

YUMBİR Başkanı Afyon: Yumurta KDV yüzde 1'e düşmeli

YUMBİR Başkanı Afyon: Yumurta KDV yüzde 1'e düşmeli

TBB: Kullanılan çeklerin tutarı beş ayda yıllık yüzde 20 arttı

TBB: Kullanılan çeklerin tutarı beş ayda yıllık yüzde 20 arttı

Altan Elmas: Konutta 2018 yılını rekor satışla kapatacağız

Altan Elmas: Konutta 2018 yılını rekor satışla kapatacağız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.