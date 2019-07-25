FİNANS

CHP'li Bilge: Fındık fiyatı en az 20 lira açıklanmalı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bir an önce fındık fiyatının açıklanması gerektiğini, fiyatın da en az 20 lira olması gerektiğini söyledi.

Nedim KOVAN/GİRESUN (DHA)- CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bir an önce fındık fiyatının açıklanması gerektiğini, fiyatın da en az 20 lira olması gerektiğini söyledi. CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge beraberinde bulunan milletvekilleri Necati Tığlı, Emine Gülizar Emecan, Mustafa Adıgüzel, Neslihan Hancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak ve partililerin katılımıyla Piraziz ilçesinde bir fındık bahçesinde basın açıklaması yaptı. Başkan Fikri Bilge fındıkta yeni sezona az kaldığını, üreticinin umutsuzluk içerisinde olduğunu belirterek, “Hükümet geçen sezon verilen tüm sözlere rağmen fındık fiyatlarını hamsinin çıktığı dönemde yani kasım ayında açıklamıştır. Üretici zarara uğratılmıştır. Fiskobirlik’i piyasadan çekip TMO geldiği süreden bu yana üreticinin sorunları katlanarak artmıştır. Türkiye 2019 yılı fındık sezonuna stoksuz girmektedir. TMO depolarında bulunan son stok fındığı 18 liradan satmış ancak geçtiğimiz hafta içinde fiyatlar birden bire 12 liraya düşmüştür” dedi. 20 lira altında fiyat açıklanmamasını da isteyen Bilge, “2019 yılı fındık maliyet hesabı 16 lira bandındadır. 20 lira altında yapılacak fiyat açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini Türkiye karşılamaktadır. Fındıktaki tekelleşmeye karşı acilen Fiskobirlik devreye sokulmalıdır” diye konuştu.

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
CHP'li Bilge: Fındık fiyatı en az 20 lira açıklanmalıCHP'li Bilge: Fındık fiyatı en az 20 lira açıklanmalı
Araştırma - Ürünün "puanı" markasından daha önemliAraştırma - Ürünün "puanı" markasından daha önemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

'9 gün tatile karşıyız'

'9 gün tatile karşıyız'

Resmen açıklandı! O süre uzatıldı

Resmen açıklandı! O süre uzatıldı

Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Faiz indirimini vergi indirimleri izlemeli”

“Faiz indirimini vergi indirimleri izlemeli”

CHP'li Bilge: Fındık fiyatı en az 20 lira açıklanmalı

CHP'li Bilge: Fındık fiyatı en az 20 lira açıklanmalı

Araştırma - Ürünün "puanı" markasından daha önemli

Araştırma - Ürünün "puanı" markasından daha önemli

Sektörel güven hizmet ve parekendede düştü, inşaatta yükseldi (2)

Sektörel güven hizmet ve parekendede düştü, inşaatta yükseldi (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76.2'ye geriledi (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76.2'ye geriledi (2)

Reel kesim güven endeksi 4.2 puan düşüşle 98.3'e indi (2)

Reel kesim güven endeksi 4.2 puan düşüşle 98.3'e indi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.