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CHP'li Erdoğdu'dan konut sektörü açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 25.11.2018 11:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "İnşaat şirketleri batınca bankaların kredilerini ödeyemeyecekler. Ödenmeyen krediler artınca da reel sektörün domino etkisiyle finans sektörü de yıkılacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "İnşaat şirketleri batınca bankaların kredilerini ödeyemeyecekler. Ödenmeyen krediler artınca da reel sektörün domino etkisiyle finans sektörü de yıkılacak." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, Türkiye'de konut stokunun yaklaşık 2 milyonu bulduğunun, inşaatı devam eden konutlar dikkate alındığında 3 yıllık konut ihtiyacını aşan sayıda konutun bulunduğunun sektör temsilcileri tarafından dile getirildiğini aktardı.

Uygulanan politikalar nedeniyle konut fiyatlarının reel olarak gerilemesinin ve konuta yatırımın zarar ettirmesi nedeniyle de konut fiyatlarında reel olarak gerileme ihtimalinin, kriz psikolojisini güçlendirdiğini savunan Erdoğdu, bunun da tüketim kararlarının ertelenmesine ve durgunluk ortamına katkıda bulunduğunu belirtti.

Büyük bir konut şirketi batınca sadece kendisinin değil inşaatı besleyen sektörlerin de battığını anlatan Erdoğdu, 2-2,5 milyon insanın çalıştığı sektörde ani bir daralmanın işçisinden inşaat mühendisine, mimarına kadar geniş bir kesimi işsiz bıraktığının altını çizdi.

"İnşaat şirketleri batınca bankaların kredilerini ödeyemeyecekler. Ödenmeyen krediler artınca da reel sektörün domino etkisiyle finans sektörü de yıkılacak." görüşünü savunan Erdoğdu, hükümetin tek kurtarma paketinin inşaat şirketlerinin borcunu üstlenmek olduğunu savundu.

Aykut Erdoğdu, "Kriz önleme paketinin anlamı şu; geniş halk yığınlarını vergiyle ezin, bunlar çok harcamasın, çok harcarlarsa enflasyon oluyor. Ne yapacağız? Ücretleri baskılarken inşaat şirketlerine, enerji şirketlerine, bankalara parayı aktarın. Bu büyük bir haksızlık. Yapısal önlem diye dayattıkları şey apaçık IMF seti." değerlendirmesinde bulundu.

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu

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