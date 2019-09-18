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CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesindeki üzüm üreticileriyle bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, çekirdeksiz kuru üzümün kilo fiyatının 10 liranın altına düşmesini eleştirdi.

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesindeki üzüm üreticileriyle bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, çekirdeksiz kuru üzümün kilo fiyatının 10 liranın altına düşmesini eleştirdi.
CHP'li Özgür Özel, Salihli ilçesindeki üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Özel, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık ve Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile birlikte TARİŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üzüm alım noktasını ziyaret etti. Üzümün kilo fiyatının 10 liranın altına düşmesini eleştiren Özel, şunları kaydetti:
"1 ay önce üzümün fiyatı 12-13 lirayken ve o fiyat çiftçiyi tatmin edebilecek fiyatken, Tarım Bakanı hemşehrimiz Bekir Pakdemirli geldi ve dedi ki, 'Üzümün fiyatı 10 TL'nin altına düşmeyecek'. 12 TL'den işlem gören üzüme, 10 TL'leri telaffuz edince, fiyatlar gerilemeye başladı. TARİŞ, kendi üyesine taahhüdü oranında sahip çıkmaya çalışıyor ama üzüm üreticisinde panik var. Çiftçinin elinde altın var ama bazı uyanıklar bu altını ucuza kapatmak için piyasada panik yaratıyorlar. Bakanın sözünü tutması gereken yer, TMO. Bakan 1 ay önce dedi ki '10 TL'nin altında üzüm olmayacak.' Bakan bunu dediğinde üzüm zaten 12 TL'ydi. Birden fiyatlar geriledi. Verilen fiyat, bakanın sözünün 2 TL aşağısında. Bakan, bugün utanmadan sıkılmadan Türkiye'nin dört bir yanında geziyorsa, ona hemşehrilerine verdiği sözü hatırlatıyoruz. '10 TL'nin altında üzüm olmayacak' dedin, bugün sana bağlı çalışan TMO, 8 TL'den üzüm alıyor. TMO verdiği sözün gereği fiyatları yukarı çekmezse, bu Bakan bir daha Manisa'ya gelemez, vatandaşın yüzüne bakamaz. Biz bu Bakan'a Manisa'yı da Meclis'i de, katıldığı toplantıları da dar ederiz."

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CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiriCHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiriCHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiriCHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

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