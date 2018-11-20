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CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, üreticinin geleceği için Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Bizler, üreticinin ve sektörün sıkıntılarını dinleyip, çözüme kavuşturulması yönünde her türlü desteğe hazırız.

CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, üreticinin geleceği için Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Bizler, üreticinin ve sektörün sıkıntılarını dinleyip, çözüme kavuşturulması yönünde her türlü desteğe hazırız. Amacımız, zor dönemler geçiren üreticimizin refah seviyesinin artırılmasıdır" dedi.
CHP Bursa Milletvekili Özkan, Marmarabirlik'i ziyaret etti. Başköy Tesisleri'nde gerçekleşen ve Marmarabirlik Genel Müdürü İsmail Acar ile kurum müdürlerinin hazır bulunduğu ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Özkan'a sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren dosya sundu. Asa, CHP'li Özkan'a ürün alımları ve yaşanan sıkıntılar hakkında bilgiler de verdi. Yapılan görüşmede sinek vuruğunun sofralık zeytine verdiği zarar ve Afrin'den ürün alımı konularında değerlendirmeler yapıldı.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa, zeytin zararlısı sinek vuruklu olan ürünün birlik tarafından alınmasının mümkün olmadığını söyledi. Asa, "Marmarabirlik'in kalite standartları bellidir. TSE sofralık zeytin standartlarının dışında ürünün alımının yapılması durumunda, yıllarca büyük emek verilen dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi olan Marmarabirlik markasına büyük zarar verir" diye konuştu.
Hidamet Asa, il müdürlükleriyle görüşülerek, birlikte yürütülecek kapsamlı çalışma ve Marmarabirlik tarafından verilecek destekler ile sorunu kökten çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi. Afrin'den ürün alındığına yönelik yapılan açıklamalara da değinen Asa, "Buradan özellikle siyasi büyüklerimize sesleniyorum. Afrin'den ürün alındığı yönünde yapılan açıklamalar nedeniyle üreticimiz büyük zarar görmektedir. Marmarabirlik'in Afrin'den zeytin aldığına dair yapılan asılsız açıklamalardan sonra üreticimizden özel sektör temsilcileri tarafından hem zeytin hem de zeytinyağı düşük fiyatlardan alınmak istenmektedir. Afrin'den zeytin geldi, şeklinde yapılan açıklamalarla fırsatçılara gün doğmakta, Marmarabirlik’in 12,65’e aldığı ürün özel sektör tarafından 8- 9 TL'ye alınmak istenmektedir. Azami teslimat miktar sınırlamasının uygulandığı bu dönemde nasıl olur da zeytin alınır. Marmarabirlik'in 1 kilo bile Afrin'den zeytin almamasına rağmen adının anılması, 32 bin ortağımız adına üzüntü vericidir" dedi.
'ZEYTİN ÜRETİCİSİ MUTLAKA DESTEKLENMELİ'
CHP'li Özkan ise ziyarette, "Marmarabirlik'in faaliyet bölgesindeki sofralık zeytinin 3'te 1'ini aldığını, üreticilerimizin taleplerine karşılık verebilmesi için öncelikle depolama kapasitesinin arttırılması gerektiğini biliyoruz. Bu durum üreticiye katkı sağlayacaktır. Bu anlamda tarımsal üretimin temsilcisi olan tarım satış kooperatiflerinin piyasaları regüle edebilmesi için devlet desteğinin verilmesi gerekmektedir. İhracatta da özellikle Balkanlar'a önem verilmelidir" diye konuştu.
Marmarabirlik'in tarımsal üretim anlamında stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan CHP'li Özkan, üreticinin geleceği için herkesin birliğe sahip çıkması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Bizler, üreticinin ve sektörün sıkıntılarını dinleyip, çözüme kavuşturulması yönünde her türlü desteğe hazırız. Amacımız, zor dönemler geçiren üreticimizin refah seviyesinin artırılmasıdır. Üreticinin üretim anlamında yaşadığı her sıkıntı Marmarabirlik'e yansımaktadır. Bizim görevimiz yaşanan bu sıkıntılar sebebiyle çözüm odaklı çalışmalara katkıda bulunmaktır. Yaşanan sinek vuruğu ve zirai hastalıklar kapsamında il ve ilçe tarım müdürlüklerince koordineli bir çalışma yürütülerek, çözüme kavuşturulmalıdır. Dünyada zeytin üretimi yapan ülkelere baktığımızda üreticiye destek verilmektedir. Bugün Marmarabirlik ne kadar ürün alırsa alsın, ne kadar iyi fiyat açıklarsa açıklasın, üreticinin zirai hastalıklar ve zararlılar nedeniyle oluşan kayıplarını karşılaması mümkün değildir. Zeytin üreticisi mutlaka desteklenmelidir."

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CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

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