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CHP'li Öztrak: Ekonomideki sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

CHP'de yenilenen Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) 'parti sözcülüğü' görevine getirilen Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Ekonominin kötü gidişatı dünya üzerindeki sistemden değil, bizim ülkemizin ekonomisinin kötü yönetilmesinden kaynaklanıyor.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- CHP'de yenilenen Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) 'parti sözcülüğü' görevine getirilen Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Ekonominin kötü gidişatı dünya üzerindeki sistemden değil, bizim ülkemizin ekonomisinin kötü yönetilmesinden kaynaklanıyor. Sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz" dedi. CHP Parti Sözcüsü ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Faik Öztrak, seçim bölgesi Tekirdağ'da partisinin Malkara ilçe teşkilatını ziyaret etti. Partililer tarafından kapıda çiçekle karşılanan Öztrak, dövizdeki yükselişi değerlendirirken, sözlerine "Sayın CHP Genel Başkanımız beni hem parti sözcüsü hem de ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak seçti fakat burada bu sıfatlarla konuşmuyorum. Buraya sizden biri olarak geldim" diyerek başladı. Türkiye'nin ekonomisi ve piyasadaki son durumları değerlendiren Faik Öztrak, Türkiye'de demokrasi standartlarının gerilediğini ve ülkenin hukuk devleti olmaktan uzaklaştığını ifade etti. Öztrak, şunları söyledi: "Sadece Haziran ayında 3 milyar dolar açığımız var, 6 milyar dolar rezerve edinmişiz. Durum böyle iken dolar az bulunuyor, Türk parası ise fazla bulunuyor. Böyle olunca da Türk parası dolar karşısında sürekli değer kaybediyor. Bizim çiftçimiz ne üretirse lira ile başkalarına ödeyeceğimiz ne varsa dolar ile işlem yapılıyor. Santrallerin BOTAŞ'a ödeyeceği para dolar ile geçmediğimiz köprülerden ödeyeceğimiz vergiler dolar ile fakat emekli maaşı lira ile işlem görüyor. Türkiye'deki malının güvencede olmadığını düşünen yabancılar ülkemizden gitmeye başlıyor. Her şeyin başı güven fakat maalesef şu anda güven adına hiçbir şey yok. Dün 3.70 olan dolar bugün 6.50 oldu. Bir senede kimin maaşı bu kadar arttı? Hiç kimsenin. Değerli hemşehrilerim Türkiye ciddi bir dar boğazdan geçiyor. Artık hayal kurmamamız lazım. Açıkça söylemek gerekirse ekonominin kötü gidişatı dünya üzerindeki sistemden değil, bizim ülkemizin ekonomisinin kötü yönetilmesinden kaynaklanıyor. Sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz. İktidar tarafından 100 günlük program açıklanıyor, köprülerden bahsediliyor, birden fazla katlı tünellerden bahsediliyor, Kanal İstanbul projesinden bahsediliyor. Tabii ki bunlar yapılsın. Fakat hiç kimse de sormuyor, 'Nereden geliyor bunun parası?' diye." 'AYAKLARI YERE BASAN ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİYOR' Dövizdeki yükselişin önlenmesi için 'ayağı yere basan' önlemler alınması gerektiğini belirten Öztrak, "Döviz durduğu yerde duruyor, Türk Lirası hızla değer kaybediyor. Bir an önce ayakları yere basan önlemler alınması gerekiyor. Eğer önlemler alınmazsa bu gidişatı durdurmak daha da zora girecek. Artı her geçen günde almamız gereken tedbirlerin dozu artacak. Bu nedenle, tedbir alınmazsa dövizi tutamayız, dövizi tutmak için alınacak önlemler de her geçen gün artar. Vatandaşın parası da pul olur" ifadelerini kullandı.

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