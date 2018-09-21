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ÇİB / Aslan: Tek ihracat pazarımız ABD değil

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

  - Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, dünyada korumacılığın bir pazarlık konusu haline geldiğine dikkat çekerek, ABD yerine yeni pazarlar bulunabileceğini belirtti.

İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, dünyada korumacılığın bir pazarlık konusu haline geldiğine dikkat çekerek, ABD yerine yeni pazarlar bulunabileceğini belirtti.
SteelOrbis 2018 Güz Konferansı ve 79. IREPAS (Uluslararası Nervürlü Çelik Üretici ve İhracatçıları Birliği - International Rebar Producers and Exporters Association) Konferansı, 22 ülkeden, 50 ayrı çelik üreticisinden 500’ün üzerinde katılımcıyla İstanbul'da düzenlendi.
Aslan konferanstaki konuşmasında, ABD’li üreticilerin daha fazla kâr açıklayacağı beklentisine ilişkin olarak, ABD’nin ticaret politikasına ABD’li üreticilerin yön verdiğini belirtti ve şöyle devam etti:
“Asıl sorunumuz korumacılık, bu konu artık pazarlık kozu haline geldi.
“ABD’nin yerine yeni pazarlar bulma konusunda oldukça esneğiz ancak üreticilerimizde korumacılık önlemlerinde artış olabileceği endişesi hakim.
“ABD, yerli kapasitesi yeterli olmadığı için inşaat çeliği ithalatına devam etmek zorunda.
“İspanya ve Portekiz gibi birçok ülkenin ABD pazarındaki payını artırmak istiyor.
“Bulgaristan bile ABD’ye inşaat çeliği satmaya başladı.
“ABD piyasasının Türkiye’ye kapanmasının ardından uzun ürünlerde Yemen, Türkiye’nin bir numaralı ihracat pazarı haline geldi.
"Türkiye yerel inşaat çeliği piyasası iyi bir yapılandırmaya sahip.
“Bu yüzden ABD’nin yokluğunun Türkiye’nin üretim seviyeleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak.
“Tek ihracat pazarımız ABD değil.
“Türkiye’nin ihracat pazarları arasında Uzak Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri dâhil birçok ülke bulunuyor."
ABD merkezli Arent Fox firmasından avukat Matthew M. Nolan, Trump yönetiminin “Önce Amerika” politikasının, ABD kazanırsa diğerleri kaybeder yaklaşımında olduğunu belirtti.
Büyük ABD’li otomobil şirketlerinin bile, otomobillerin tamamen ABD üretimi olmamasından dolayı, soruşturmaya karşı olduğunu söyleyen Nolan, yedek parçaların dünyanın her yerinden geldiğini, bu sebeple söz konusu soruşturmanın çok fazla lobi faaliyetine neden olacağı ve bununla baş etmenin de zor olacağını belirtti.

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