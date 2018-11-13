ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, İran'dan Türkiye'ye yapılan çelik ithalatının, yılın ilk 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre "beş kat artttığı"na dikkat çekti.

Aslan, Türkiye’nin özellke inşaat demirinde yoğun ithalat baskısı altında kaldığını ve İran’dan yapılan ithalatın "devlet destekli düşük fiyatlar" etkisiyle arttığına dikkat çekti ve "Bu durum devletin İran çelik sektörüne destek sağladığı intibaını (izlenimini) veriyor" dedi.

Aslan'ın verdiği bilgilere göre, İran'ın 2000’li yıllarda dokuz milyon ton çelik üretim kapasitesine sahipken, 2017 yılı itibariyle kapasitesini 30 milyon tona yükseldi.

Dünya Çelik Derneği’nin aylık istatistiklerine göre de, İran’ın bu yıl dokuz aylık ham çelik üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 18.5 milyon tona yükseldi. İran, bu artışla, Vietnam’dan sonra üretimini en çok artıran ikinci ülke oldu.

İran'ın çelik ihracatında, fiyatların "Türkiye’deki fiyatlar ile kıyaslanamayacak derecede düşük" olduğunu vurgulayan Aslan, konuyla ilgili önlem alınması çağrısında bulundu:

"İran'ın Türkiye'ye ihracatının sınır ticaretinin deprem yönetmeliği şartlarını dikkate almadan yoğunlaştığını görüyoruz.

"İran’dan çelik ürünleri ithalatı yılın ilk aylarında bin ton civarında seyrederken, Eylül ayı itibariyle beş bin tona çıktı. Yapılan ithalatın neredeyse tamamını ise inşaat demiri oluşturuyor.

"İthal edilen ürün fiyatları, Türkiye’deki ürün fiyatları ile kıyaslanamayacak derecede düşük. Bu durum objektif maliyetlerle satış yapılmadığı ve ABD’nin İran’a uyguladığı ambargonun olumsuz tesirlerinin azaltılabilmesi için, devlet tarafından İran çelik sektörüne destek sağlandığı intibaını veriyor."

Türk çelik sektörünün inşaat demirinde ülke ihtiyacının iki katın üzerinde bir kapasiteye sahip olduğuna da dikkat çeken Aslan, bu "haksız rekabetin önlenmesi" çağrısında bulundu.

Aslan, bu yıl tümüyle kaldırılmış olan inşaat demiri ithalatındaki gümrük vergilerinin yeniden uygulanması gerektiğini belirterek, şu çağrıyı yaptı:

"Ticaret Bakanlığınca TAREKS kapsamında çelik kalitelerinin ürün standartı olan TS-708 yanında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınlanan Deprem Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunun da aranmasında ve ithalatçıların da yerli üreticiler gibi ‘G Belgesi’ne sahip olmasının sağlanmasında fayda görüyoruz." (Fotoğraflı)

