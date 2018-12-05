FİNANS

Cibuti'den Etiyopya'ya liman jesti

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 12:34 | Son Güncelleme

Cibutu Doraleh Limanı Genel Müdürü Wahib Daher Ade: - "Etiyopya’nın Eritre limanlarını kullanması Cibuti tarafında bir rahatsızlık oluşturmayacaktır"

CİBUTİ (AA) - Cibuti, Etiyopya’nın yeniden ilişkilerini geliştirdiği komşusu Eritre’nin limanlarını kullanacak olmasının kendileri için tehdit olmadığını bildirdi.

Cibuti’nin geçen yıl hizmete sunduğu Doraleh Limanı'nın Genel Müdürü Wahib Daher Aden, gazetecilere yaptığı açıklamada, Etiyopya’nın Eritre limanlarını kullanmasının Cibuti tarafında bir rahatsızlık oluşturmayacağını söyledi.

“Bu bir risk değil aksine bunu bir fırsat olarak görüyoruz.” açıklamasını yapan Aden, Cibuti’nin sunduğu hizmetlerle ön plana çıkmayı amaçladığını dile getirdi.

Ülke gelirlerinin büyük bölümünü liman gelirlerinden sağlayan Cibuti’nin daha ucuza ve güvenli şekilde taşımacılığa imkan verdiğini belirten Aden, yeni açılan Doraleh Limanı'nın 2018 yılında iyi bir performans ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.

Deniz kıyısı olmayan ve yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip Etiyopya’nın ithalat ve ihracatının yüzde 90’ından fazlasını yapmasına imkan sağlayan Cibuti, 2017 yılında liman ücretlerinde yüzde 45’lik indirime gitmişti.

Etiyopya, önceki yıllarda Kenya, Somaliland ve Sudan gibi komşularıyla yaptığı liman anlaşmalarıyla denize erişim yollarını çeşitlendirmeye çalışmıştı.

Komşusu Eritre ile temmuz ayında barış anlaşması imzalayan Etiyopya, Eritre limanlarının kullanımı için de hazırlık yapmaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cibuti Etiyopya liman

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