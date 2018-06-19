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Çiftçi borçlarına erteleme istemi

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Bu yıl yaşanan afetler nedeniyle kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçimizin borçlarının ertelenmesi gerekiyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bu yıl yaşanan afetler nedeniyle kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçimizin borçlarının ertelenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, üreticilerin afetler nedeniyle yeterli gelir elde etmekten mahrum kaldığına işaret ederek bu durumdaki çiftçilerin üretime devam edebilmeleri için zararlarının karşılanması ve yeni finansman olanağı sağlanması gerektiğini belirtti.

Doğal afetlerin çok sayıda çiftçiyi sıkıntıya soktuğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Bu yıl yaşanan afetler nedeniyle kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçimizin borçlarının ertelenmesi gerekiyor. Arka arkaya afet yaşayan üreticilerimizin biriken borçlarını erteleme sonrasında bir defada ödemesi mümkün değildir. Bunu gördüğümüz için afet yaşayan çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılması konusunu hükümetimizden talep etmiştik. Bu durumdaki çiftçilerimizin biriken kredi borçlarının tamamı faizsiz olarak uzun vadeye yayılarak yapılandırılmalıdır. Yapılandırmaya diğer kamu bankalarına olan borçlar da dahil edilmelidir. Ayrıca özel bankaların yapılandırmaya katılımı da sağlanmalıdır. 7143 sayılı kanunla 31 Mart 2018 tarihine kadar olan sosyal güvenlik prim borçları yapılandırıldı. Ancak nisan, mayıs, haziran aylarında afet yaşayan çiftçimizin bu aylara ait sosyal güvenlik prim borçları da faizsiz olarak ertelenmelidir. Afetlerden zarar gören üreticilerimizin tarımda kullandıkları elektrik borçları ile sulama borçları faizsiz ertelenmelidir. Başbakanlık Afet Fonu ve valilikler tarafından afet yaşayan çiftçilerimize acil maddi destek yapılmalıdır. Çiftçimizin yeni sezona rahat girebilmesi ve üretimini sürdürebilmesi için gübre, tohum ve ilaç gibi girdi yardımı verilmelidir.”

Bayraktar, doğal afetlerin çiftçinin peşini bırakmadığını belirterek, "Ocak ayından bu yana başta dolu olmak üzere don, sel, fırtına afetleri ürünlere zarar verdi. Mayıs ayında mevsim normallerinin üzerinde bir yağış görüldü. Yaşanan afetlerden başta kayısı, buğday, arpa olmak üzere şekerpancarı, mısır, elma, armut, erik, kiraz, şeftali, fındık, çilek, üzüm, incir, narenciye, zeytin, ceviz, badem, Antep fıstığı, nohut, mercimek, kimyon, tütün, ahududu, böğürtlen gibi ürünlerimiz etkilenmiştir. Bu ürünlerin yanı sıra biber, fasulye, kabak, soğan, sarımsak gibi sebzelerde de zarar meydana geldi." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal Afetler Şemsi Bayraktar TZOB

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