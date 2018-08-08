FİNANS

Çiftçi nohutta umduğunu bulamadı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

Türkiye nohut piyasasına önemli etkisi olan Kırşehir'in Kaman ilçesinde ürünün hasadında yüzde 30 verim düşüklüğü yaşandı

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli nohut üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesinde, bu yıl verim ve fiyat düşüklüğü nedeniyle çiftçiler beklediği geliri elde edemedi.

Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilçe genelinde yaklaşık 350 bin dekar alanda nohut ekildiğini belirterek, temmuz ayının ortalarında başlayan hasadın yüzde 95'nin tamamlandığını söyledi.

Nohutta bu sene dekar başına ortalama 120 kilogram verim elde edildiğini vurgulayan Öncül, geçen yıl bu rakamın dekar başına ortalama 150 kilogram olduğunu ifade etti.

Yaklaşık yüzde 30 verim düşüklüğü yaşandığına işaret eden Öncül, "Nohut hasadı yaklaşık 20 gün sürdü. Savcılı tarafı, Kurancılı, Aydınlar köylerinde tek tük hasat var. Hasatın yüzde 95'i bitti. Dönüm başı ortalama 120 kilo verim elde edildi. Geçen seneye göre verim biraz düşük. Geçen yıl ortalama dönüm başına 150 kilogram verim elde edilmişti. Yaklaşık yüzde 30 verim düşüklüğü var." dedi.

Bu yıl Kaman'da Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇSK) olmayanlar da dahil yaklaşık 350 bin dönüm arazide nohut ekildiğini aktaran Öncül, hasat edilen nohudun 20 bin tona yakınını Toprak Mahsülleri Ofisinin aldığını, kalanın da tüccara satıldığını bildirdi.

Öncül, bu yıl nohut fiyatının 3,25 lira olarak açıklandığına vurgu yaparak, fiyatın beklentilerin altında olduğunu dile getirdi.

Son iki yılda nohudun iyi para etmesi nedeniyle çiftçilerin bu ürüne yöneldiğini, bu seneki düşük fiyat sebebiyle de nohuttan bir kaçış olabileceğini anlatan Öncül, şunları kaydetti:

"Bir kısım çiftçi, özellikle borcu olmayanlar nohutu ambarına koydu. O yüzden ne kadarı satıldı tam belli değil. Ofis nohutu tonunu 2 bin 500 ile 3 bin arasında alıyor. Esnaf da nohuduna göre tonunu 2 bin 700 ile 2 bin 900 lira arasında aldı. Şu anda çiftçi nohudu ofise vermeye çalışıyor. Fiyatta bir değişiklik olmazsa seneye nohuttan bir kaçış olur. Ama ihracat olur, fiyat artarsa nohut ekimi artarak devam eder. Eskiden Kaman'da 100 bin dönümü geçmezdi nohut ekimi. Son iki yılda para etmesi nedeniyle çiftçi nohuda yöneldi. Gelecek yıl verim ve fiyat düşüklüğü nedeniyle yüzde 30 civarında ekim sahası daralır."

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Anahtar Kelimeler:
Kaman Kırşehir nohut

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