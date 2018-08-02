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Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 12:54 | Son Güncelleme

ANKARA Pancar Kooperatifi Başkanı Muhittin Bıyıkoğlu, 2014 yılından itibaren yürüttükleri çalışmalar kapsamında Rusya’dan 11, Ukrayna’dan 10 farklı buğday çeşidini Polatlı’ya getirerek deneme ekimleri yaptıklarını açıkladı.

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA Pancar Kooperatifi Başkanı Muhittin Bıyıkoğlu, 2014 yılından itibaren yürüttükleri çalışmalar kapsamında Rusya’dan 11, Ukrayna’dan 10 farklı buğday çeşidini Polatlı’ya getirerek deneme ekimleri yaptıklarını açıkladı. Yüksek verim ve yüksek kaliteyi amaçladıklarını söyleyen Bıyıkoğlu, deneme ekimleri başarılı olan türlerin Tarım Bakanlığı’nda tescil aşamasına gelindiğini ifade etti.
Tarımsal girdi maliyetlerinin yükselmesi, hububat fiyatlarının da dünya piyasalarına göre belirlenmesi nedeniyle üretimin maliyeti karşılamadığını belirten Ankara Pancar Kooperatifi Başkanı Muhittin Bıyıkoğlu, tek çıkar yolun hububatta verim ve kaliteyi artırmak olduğunu söyledi. Bunun için Polatlı’da tohum üretme tesisi kurduklarını ve önümüzdeki günlerde bu tesislerin faaliyete geçeceğini ifade eden Bıyıkoğlu, 2014 yılından bu yana yaptıkları görüşmeler ve anlaşmalar çerçevesinde Rusya ve Ukrayna’dan toplam 21 çeşit buğday ve arpa tohumunu Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.
DENEME EKİMLERİ YAPILDI
Ekmeklik ve makarnalık buğdayda yüksek verimli ve kaliteli 10 buğday çeşidini Ukrayna’dan, 11 çeşidini de Rusya’nın Stavropol şehrinden Polatlı’ya getirdiklerini söyleyen Bıyıkoğlu, İç Anadolu topraklarına en uygun bitkiyi tespit için birçok test aşamasının olduğunu kaydetti. Kiev Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile 2014 yılında, Rusya Stavropol Tarım Bilimleri Araştırma Enstitüsü ile 2017 yılında Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) olarak işbirliği sözleşmesi yaptıklarını söyleyen Muhittin Bıyıkoğlu, "Ukrayna’dan getirilen 10 buğday çeşidi ülkemizin çeşitli yerlerinde denenmiş ve içlerinde ülkemize adapte olan ve yüksek verim ve kaliteli 2 çeşit Tarım Bakanlığı'nca tescil aşamasına gelmiştir. Rusya Stavropol Tarım Bilimleri Enstitüsü'nden 2017 yılı Kasım ayında getirilen 9 çeşit ekmeklik buğday ve 2 çeşit arpa, ülkemizde 3 bölgede denenmiş, Temmuz ayında hasatları yapılmış, elde edilen mahsuller Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Ankara Yenimahalle Araştırma Laboratuvarı’na gönderilmiştir. Sonuçlar beklenmektedir. İçlerinde testleri geçenler için tescile esas olmak üzere üretim izni alınacaktır" dedi.
YEM BİTKİLERİ İÇİN DE ANLAŞMA YAPILDI
Öte yandan Türkiye’de hayvancılık sektörünün de yüksek maliyetler ile yapıldığını hatırlatan Muhittin Bıyıkoğlu, aynı enstitülerle yem bitkileri konusunda anlaşmalar imzaladıklarını belirtti. Bıyıkoğlu, bu konuda şunları söyledi:
"Ülkemizde hayvancılık alanında maliyetler çok yüksektir. Maliyetleri düşürebilmenin ilk şartı, çiftçimize yüksek verimli ve yüksek kaliteli yemler temin edebilmektir. Bu amaçla yem bitkileri konusunda da oldukça çok iyi deneyime ve çeşitlere sahip enstitüden ülkemizin hayvancılık alanında büyük ihtiyaç duyduğu yem bitkilerinden 10 çeşit temin edilmiştir. Bu çeşitlerin de deneme ekimleri yapılacak ve sonuçlar görülecektir. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içinde hem buğday ve arpa çeşitlerinde, hem de yem bitkilerinde ülkemize güzel çeşitler kazandırarak çiftçilerimizin kazançlarını arttırmaya destek olacağımız ümidindeyiz."

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