SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Buğday ve çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin üretimi yaygınlaşıyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sivas Ulaş Tarım İşletmesi'nde 16 bin dekar alanda, buğday ile arpanın verimli ve kaliteli yetişmediği tarla koşullarında yüksek verim potansiyeline sahip, çoğunlukla hayvan beslenmesinde tercih edilen, yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpa ile eşit olan tritikale ekildi.

Ülkedeki tritikale tohumu ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Sivas Ulaş Tarım İşletmesi'nde ekimi yapılan "Karma-2000", "Tatlıcak-97" ve "Ümranhanım" tritikale tohum çeşitlerinden bu yıl 5 bin 400 ton ürün elde edildi.

Kurak ve soğuk iklim şartlarıyla tritikale üretiminde daha yüksek verim elde edilen Sivas'ta üretilen alternatif yem tritikaleye çiftçilerin ilgisi ise her geçen gün artıyor.

Ulaş Tarım İşletmesi Ziraat Mühendisi Şenol Aksu, AA muhabirine, tritikale üretiminin ülkede yaygınlaştığını söyledi.