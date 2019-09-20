FİNANS

Çiftçilere 1 milyon liralık tohum desteği

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 18:04 | Son Güncelleme

Çiftçilere 1 milyon liralık tohum desteği

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, hayvancılığın desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çiftçilere 1 milyon liralık yem bitkisi tohumu dağıtılacak.

Verimliliği nedeniyle kırmızı et üreticiliğinde önemli yeri olan tritikale ve macar fiğinin üretimimin yaygınlaştırılması amacıyla Erzurum Valiliği ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Çiftçi ve besicilere dağıtılacak 1 milyon liralık tohum desteğiyle kırmızı et üretiminde verim sağlanması amaçlanıyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, DAP İdaresinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Erzurum Valiliğinin imkanları kapsamında, çiftçi ve besicilere 2018 yılında 440 ton yem bitkisi tohumu desteği sağladığını hatırlattı.

Hayvancılığın geliştirilmesi için 1 milyon lira değerinde yem bitkisi tritikale ve macar
fiği tohumu desteği sağlanacağını ifade eden Memiş, DAP İdaresinin Erzurum'un kırsal
kalkınmasında, hayvancık, tarımı, turizm, ve sanayi alanlarının gelişmesinde çok
büyük katkılar sağladığını belirtti.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir de bölgedeki hayvancılığın
altyapısının iyileştirilmesi, bitkisel üretimin yaygınlaştırılması ve meralardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ihtiyacının karşılanması için hazırlanan projelerin desteklendiğini söyledi.

Erzurum'daki hayvancılığın gelişmesi için önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Demir, "Hayvancılığın gelişmesi için önümüzdeki yıl tohum desteğini daha
da artıracağız. Bunun ön görüşmeleri yapıldı." ifadelerini kullandı.

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destek erzurum tohum yem

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