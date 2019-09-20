Çiftçilere 1 milyon liralık tohum desteği

Hayvancılığın geliştirilmesi için 1 milyon lira değerinde yem bitkisi tritikale ve macar fiği tohumu desteği sağlanacağını ifade eden Memiş, DAP İdaresinin Erzurum'un kırsal kalkınmasında, hayvancık, tarımı, turizm, ve sanayi alanlarının gelişmesinde çok büyük katkılar sağladığını belirtti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, DAP İdaresinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Erzurum Valiliğinin imkanları kapsamında, çiftçi ve besicilere 2018 yılında 440 ton yem bitkisi tohumu desteği sağladığını hatırlattı.

Çiftçi ve besicilere dağıtılacak 1 milyon liralık tohum desteğiyle kırmızı et üretiminde verim sağlanması amaçlanıyor.

Verimliliği nedeniyle kırmızı et üreticiliğinde önemli yeri olan tritikale ve macar fiğinin üretimimin yaygınlaştırılması amacıyla Erzurum Valiliği ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, hayvancılığın desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çiftçilere 1 milyon liralık yem bitkisi tohumu dağıtılacak.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir de bölgedeki hayvancılığın

altyapısının iyileştirilmesi, bitkisel üretimin yaygınlaştırılması ve meralardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ihtiyacının karşılanması için hazırlanan projelerin desteklendiğini söyledi.

Erzurum'daki hayvancılığın gelişmesi için önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Demir, "Hayvancılığın gelişmesi için önümüzdeki yıl tohum desteğini daha

da artıracağız. Bunun ön görüşmeleri yapıldı." ifadelerini kullandı.

