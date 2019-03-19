Çiftçilere 5 milyonluk yem bitkisi tohum desteği

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Çiftçilerimize valilik bütçesinden 5 milyon lira gibi bir rakam ayırarak, yem bitkisi tohum desteği sağladık." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tarım ve hayvancılıktaki en önemli şehirlerinden Erzurum'da, valilik tarafından sağlanan 5 milyon liralık yem bitkisi tohum desteği çiftçilere dağıtıldı.

Ilıca-Erzurum kara yolundaki Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen programda, çuvallarla tohum alan çiftçiler büyük mutluluk yaşadı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Erzurum'u hayvancılıkta "1 numara" yapmak istediklerini ifade ettiğini hatırlattı.

Bugün Erzurumlulara verdikleri sözü tuttuklarını göstermek için bu programı düzenlediklerini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimize valilik bütçesinden 5 milyon lira gibi bir rakam ayırarak, yem bitkisi tohum desteği sağladık. Bu desteği Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi ile yapıyoruz. Bütçe ve kaynak bizden, teknik uzmanlık ise diğer paydaşlardan. 20 ilçemizden binlerce çiftçiye bu dağıtımı yapmaya başladık. Hayvancılığın en önemli girdisi olan yem tohumu desteğiyle Allah'ın izniyle 2019-2020 yılları içerisinde en az 1 milyona yakın büyükbaş hayvan varlığı hedefliyoruz."