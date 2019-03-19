FİNANS

Çiftçilere "Tarım Bankacılığı" konusunda bilgi verildi

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 17:19 | Son Güncelleme

Çiftçilere "Tarım Bankacılığı" konusunda bilgi verildi

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye İş Bankası Diyarbakır Şubesince düzenlenen "Çiftçi Buluşmaları" programında, "Tarım Bankacılığı" konusunda bilgi verildi.

Bir otelde düzenlenen programa, bankanın şube ve bölge müdürlüğüne bağlı yöneticiler, tarım kredi kooperatiflerinin temsilcileri, ziraat oda başkan ve yöneticileri, tarımsal girdi sağlayan firma ve üreticiler ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Etkinlikte, İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümü Tarım Bankacılığı Uzmanı Metin Yüksel Bölüm, çiftçilere "İş Bankası Tarım Bankacılığı" uygulaması konusunda bir sunum yaptı.

İş Bankası Diyarbakır Şube Müdürü Şükrü Kaptan da Türkiye'nin bankası olarak tarım bankacılığına özel önem verdiklerini söyledi.

Kendi uzmanlık alanları çerçevesinde üreticilerinin ihtiyaçlarını tespit ederek Diyarbakır'da tarım sektörüne hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade eden Kaptan, banka olarak geniş ürün yelpazelerinden tüm tarım sektörünün yararlanmasını amaçladıklarını kaydetti.

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Çİftçi Buluşmaları Diyarbakır Türkiye İş Bankası

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