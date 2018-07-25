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Çiftçilere yapılandırma için 31 Temmuz uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Çiftçilerimizin, borç yapılandırmasından faydalanabilmeleri için 31 Temmuz'a kadar başvurmaları gerekiyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeniden yapılandırmadan yararlanmak için başvuru yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin, borç yapılandırmasından faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018'e kadar başvurmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 18 Mayıs 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Yapılandırmanın 31 Mart 2018 tarihine kadar olan borçları içerdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Vergi, SGK prim ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasından yararlanmak için başvuru yapılması zorunluluktur. Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Temmuz. Çiftçilerimizin, borç yapılandırmasından faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018'e kadar başvurmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kanunun, çiftçileri de ilgilendiren hükümler içerdiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sosyal sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı belirtilen süre ve şekilde ödenirse, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek."

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Şemsi Bayraktar TZOB Yeniden Yapılandırılma

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