Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Çiftçilerin ortaklarımız olduğunun bilincine varmalıyız. Biz bu algıyı çiftçiye götürürsek güzel mesafeler alacağımıza inanıyorum." dedi.

Celep, Malatya Ticaret Borsası tarafından borsa binasında düzenlenen Kuru Meyve Sektörü Kayısı Grubu İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, kuru meyve ihracatında sürdürülebilir fiyat istikranın önemli olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirliğin önemine değinen Celep, "Biz kuru meyve ihracatında 1,3 ile 1,4 milyar dolarları geçemiyoruz. Neden? Çünkü mantalitemizi değiştirmiyoruz. Marka anlayışı çok önemli. Ben 26 yıldır sektörün içerisindeyim, maalesef 25 yıldan önce marka olgusunu algılamak kolay değil. Bizler bunu değiştirirken önce tabandan başlamalıyız. Çiftçilere eğilerek onları bilinçlendirmemiz lazım." diye konuştu.

Kendisine bir tüccarın kayısıda taban fiyatın ne kadar olması gerektiğini sorduğunu anımsatan Celep, şöyle devam etti:

"Kayısı şu an 10 veya 11 liraya satılıyor. Bu seneki akaryakıt, gübre, işçilik, ilaç gibi girdiler var. Bizim (kayısı) fiyatlarımızın yüzde 30 daha farklı olma mecburiyeti var. Eğer üreticiyi yaşatmak istiyorsak bu lüks değil. Biz kendi kendimize bu algıyı oluşturacak, kültür ve kafa yapısına sahibiz. Malatya kayısımız dünyada prestijli bir ürün. İşçiliğiyle yapılan hizmetiyle akıl ve mantığın dışında bir olay. Elle yapılan, emek isteyen işlerin karşılığı maalesef bu değil. Biz üzümde tabana indik, çiftçilerle ortaklık yapma algısını yarattık. Çiftçilerin ortaklarımız olduğunun bilincine varmalıyız. Biz bu algıyı çiftçiye götürürsek güzel mesafeler alacağımıza inanıyorum."