FİNANS

"Çiftçilerin ortaklarımız olduğunun bilincine varmalıyız"

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 17:06 | Son Güncelleme

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep: - "Çiftçilerin ortaklarımız olduğunun bilincine varmalıyız. Biz bu algıyı çiftçiye götürürsek güzel mesafeler alacağımıza inanıyorum"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Çiftçilerin ortaklarımız olduğunun bilincine varmalıyız. Biz bu algıyı çiftçiye götürürsek güzel mesafeler alacağımıza inanıyorum." dedi.

Celep, Malatya Ticaret Borsası tarafından borsa binasında düzenlenen Kuru Meyve Sektörü Kayısı Grubu İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, kuru meyve ihracatında sürdürülebilir fiyat istikranın önemli olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirliğin önemine değinen Celep, "Biz kuru meyve ihracatında 1,3 ile 1,4 milyar dolarları geçemiyoruz. Neden? Çünkü mantalitemizi değiştirmiyoruz. Marka anlayışı çok önemli. Ben 26 yıldır sektörün içerisindeyim, maalesef 25 yıldan önce marka olgusunu algılamak kolay değil. Bizler bunu değiştirirken önce tabandan başlamalıyız. Çiftçilere eğilerek onları bilinçlendirmemiz lazım." diye konuştu.

Kendisine bir tüccarın kayısıda taban fiyatın ne kadar olması gerektiğini sorduğunu anımsatan Celep, şöyle devam etti:

"Kayısı şu an 10 veya 11 liraya satılıyor. Bu seneki akaryakıt, gübre, işçilik, ilaç gibi girdiler var. Bizim (kayısı) fiyatlarımızın yüzde 30 daha farklı olma mecburiyeti var. Eğer üreticiyi yaşatmak istiyorsak bu lüks değil. Biz kendi kendimize bu algıyı oluşturacak, kültür ve kafa yapısına sahibiz. Malatya kayısımız dünyada prestijli bir ürün. İşçiliğiyle yapılan hizmetiyle akıl ve mantığın dışında bir olay. Elle yapılan, emek isteyen işlerin karşılığı maalesef bu değil. Biz üzümde tabana indik, çiftçilerle ortaklık yapma algısını yarattık. Çiftçilerin ortaklarımız olduğunun bilincine varmalıyız. Biz bu algıyı çiftçiye götürürsek güzel mesafeler alacağımıza inanıyorum."

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da borsa olarak üretici ve ihracatçıları bir araya getirerek, kayısının sorunlarını görüşerek, çözüme kavuşturmak istediklerini söyledi.

Özcan, "Ne kadar çok bir araya gelir ve konuşursak o kadar çok mesafe alacağız. Bir toplantıda bir şey çıkmayabilir ama beşinci toplantıda iyi bir şey ortaya çıkacak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit de kayısının sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili konuşma yaptı.

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Birol Celep Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Malatya Malatya Ticaret Borsası Ramazan Özcan

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