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"Çiftçinin hükümetten beklentisi borçların yapılandırılması"

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 18:11 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Hükumetten en acil beklentimiz borçların hızlı bir şekilde, hiç zaman kaybetmeden yapılandırılması. Çünkü vadeler geldi, icra takipleri başlayabilir, üreticilerimizin kefillerle olan problemleri de başladı" - "Yalova'nın 4 katı kadar bir alanı Ankara nadasa ayırıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Muhakkak suretle sulama yatırımlarını bitirmemiz lazım"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Hükümetten en acil beklentimiz borçların hızlı bir şekilde, hiç zaman kaybetmeden yapılandırılması. Çünkü vadeler geldi, icra takipleri başlayabilir, üreticilerimizin kefillerle olan problemleri de başladı." dedi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ziraat Odasını ziyaret eden ve çiftçilerin sorunlarını dinleyen Bayraktar, yaptığı açıklamada, üreticilerin artan maliyetler nedeni ile zor durumda olduğunu belirtti.

Yaşanan doğal afetlerin de üreticiyi mağdur ettiğini anlatan Bayraktar, "Dolayısıyla üreticilerimizin bankalara olan borçlarını ödemekte büyük bir zorluk çektiğini görüyoruz." diye konuştu.

Çiftçiler olarak hükümetten beklentileri olduğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"En acil konumuz, hükümetten en acil beklentimiz borçların hızlı bir şekilde, hiç zaman kaybetmeden yapılandırılması. Çünkü vadeler geldi, icra takipleri başlayabilir, üreticilerimizin kefillerle olan problemleri de başladı. Bankalar kefilleri de sıkıştırıyor onlarla ilgili de problemler başladı. Hiç beklemeden acil olarak hükümetimizin borçları yapılandırması lazım. Doğal afetlerden zarar gören üreticilerimizin 3-4 yıllık borçları da birikti. Bu yıl da doğal afetlerden zarar gören üreticilerimiz var. Bunların muhakkak surette borçlarını bir defada ödemeleri mümkün olmadığına göre borçlarının uzun vadeye yayılması lazım. Ama biz burada faiz istemiyoruz. Tarım kesimi sıkıntılı ve sancılı bir dönem yaşıyor, üreticinin faiz ödeyecek gücü yok, bu ertelemelerin mümkünse faizsiz olarak yapılmasını bekliyoruz."

- "Sulama yatırımlarını bitirmemiz lazım"

Bayraktar, Ankara'nın tarım alanı büyüklüğü açısından Konya'dan sonra geldiğini, Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, Ankara olarak en büyük sorunlarının nadasa ayrılan alan olduğunu ifade etti.

"Yalova'nın 4 katı kadar bir alanı Ankara nadasa ayırıyor." diyen Bayraktar, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu kabul edilebilir bir şey değil. Muhakkak surette sulama yatırımlarını bitirmemiz lazım. Bir araştırma yaptık. Ankara'da tarıma müsait arazilerin şu an yüzde 67'si sulanıyor. Bu oranı artırmamız lazım. Nadasa bıraktığımız alanı da azaltmamız gerekiyor. Sevindirici bir tarafı var özellikle ovalarımızla alakalı, ovalarımızın sit alanı ilan edilmesiyle alakalı. Karar çok önemli, bunu çok önemsiyoruz. Bu konuda Ziraat Odaları Birliği olarak da büyük bir mücadele verdik. Türkiye'de 58 ova sit alanı haline getirildi. Ankara'nın da 9 ovası bunun içinde."

Bayraktar, tarım alanlarının imara açılmasının önüne geçilmesini istediklerine işaret ederek, "Ankara’nın en büyük problemlerinden bir tanesi de biliyorsunuz, sürekli imara açılıyor. Sürekli yapılaşma ile tarım alanlarını kaybediyoruz. İnşallah tabii bu uygulama bundan sonra verimli tarım arazilerinin imara açılmasının önüne geçer diye düşünüyoruz." diye konuştu.

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