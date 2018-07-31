Çiftçinin yüzünü güldürdükçe üretim alanı katlandı

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının teşvikleriyle kurulan ve elde edilen verimle üreticinin yüzünü güldüren kapama ceviz bahçelerinin alanı son 10 yılda 4'e katlandı.

Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mikail Babur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin cevizin ana vatanı olduğunu ancak üretimde dünyada 4'üncü sırada bulunduğunu söyledi.

Babur, ceviz üretimindeki artışın tüketim miktarındaki artışı karşılayamadığını, yüzde 60'lar seviyesinde bir üretim açığı olduğunu belirtti.

Gölpazarı'nın cevizin gen merkezi olduğunu ifade eden Babur, "Bakanlık olarak cevizde hedefimiz önce kendisine yeten, sonra ihracatçı konumuna yükselen, yüksek döviz geliri elde eden bir ülke haline gelebilmek. Bakanlığımızın kapama ceviz (tek cins ağaç dikimi) bahçelerinin tesisine yönelik verdiği teşvikler, mazot, gübre destekleriyle özel sektörün ceviz yetiştiriciliğine ilgisi arttı." dedi.

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Cevizle ilgili çalıştay düzenleyeceklerini, buna yönelik çalışmalarının devam ettiğini anlatan Babur, şöyle devam etti: