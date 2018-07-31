FİNANS

Çiftçinin yüzünü güldürdükçe üretim alanı katlandı

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 11:47 | Son Güncelleme

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının teşvikleriyle kurulan ve sağladığı verimle üreticinin yüzünü güldüren kapama ceviz bahçelerinin kapladığı alan, son 10 yılda 3 bin dekardan 12 bin dekara çıktı - Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mikail Babur: - "Son 10 yılda ilçemizde kapama bahçe alanı 3 bin dekardan 12 bin dekara çıktı. Cevizi Gölpazarı'nın markası haline getirmeye çalışıyoruz" - "Gölpazarı cevizin gen merkezi durumunda. Bakanlık olarak cevizde hedefimiz önce kendisine yeten, sonra ihracatçı konumuna yükselen, yüksek döviz geliri elde eden bir ülke haline gelmek"

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının teşvikleriyle kurulan ve elde edilen verimle üreticinin yüzünü güldüren kapama ceviz bahçelerinin alanı son 10 yılda 4'e katlandı.

Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mikail Babur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin cevizin ana vatanı olduğunu ancak üretimde dünyada 4'üncü sırada bulunduğunu söyledi.

Babur, ceviz üretimindeki artışın tüketim miktarındaki artışı karşılayamadığını, yüzde 60'lar seviyesinde bir üretim açığı olduğunu belirtti.

Gölpazarı'nın cevizin gen merkezi olduğunu ifade eden Babur, "Bakanlık olarak cevizde hedefimiz önce kendisine yeten, sonra ihracatçı konumuna yükselen, yüksek döviz geliri elde eden bir ülke haline gelebilmek. Bakanlığımızın kapama ceviz (tek cins ağaç dikimi) bahçelerinin tesisine yönelik verdiği teşvikler, mazot, gübre destekleriyle özel sektörün ceviz yetiştiriciliğine ilgisi arttı." dedi.

- 3 bin dekardan 12 bin dekara

Cevizle ilgili çalıştay düzenleyeceklerini, buna yönelik çalışmalarının devam ettiğini anlatan Babur, şöyle devam etti:

"Son 10 yılda ilçemizde kapama bahçe alanı 3 bin dekardan 12 bin dekara çıktı. Buna paralel ceviz fiyatları da artmaya başladı. Son dikim mevsiminde ilçemizde 500 dekar alanda ceviz dikimi yapıldı. Bu yıl birincisini yapacağımız ceviz çalıştayımızda önde gelen hocalarımız misafirimiz olacak. İnşallah bu çalıştay Gölpazarı'mız için ceviz üretiminde bir ışık olur. Hedefimiz, halihazırda 12 bin dekar olan ceviz alanımızı daha da yukarılara taşımak. Bir ceviz ağacı dikiminden sonra 5'inci yılında ürün vermeye başlayıp takip eden yıllarda katlanarak ürün miktarı artıyor. Cevizi Gölpazarı'nın markası haline getirmeye çalışıyoruz."

Babur, ilçede 5 çeşit ceviz yetiştirildiğini, bunlardan en çok "chandler" ve "franquette" çeşitlerinin tercih edildiğini belirterek, "Franquette cevizi tozlayıcı çeşidi olarak kullanılıyor. Chandler, verim olarak diğerlerinden daha üstün, vurulma ve ilkbahar donlarına daha dayanıklı çeşit olduğu için çiftçilerimize onu öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Ceviz üreticisinin yüzünü güldürdü

İlçedeki ceviz üreticilerinden Recai Koç da 5 yıl önce diktiği ceviz fidanlarının yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Koç, "Arazileri değerlendirmek için 5 yıl önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gittim, oradaki görevli mühendisler ceviz dikmemi tavsiye ettiler. Şu an ağaçlarımda 5-6 kilogram ürün var ve ağaçlar 5 yaşında. Seneye inşallah bunlar 10 ile 15 kilogram arasında değişecek, üretim kat kat artacak. Burası 150 dekar, 4 bin 700 ağaçtan 30 tonun üzerinde ürün bekliyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Gölpazarı'nda ceviz üretimi

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