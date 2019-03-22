FİNANS

Çiftçiye 1 milyar 432 milyon lira destek ödemesi

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 13:10 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bugün itibarıyla 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapmış olacağız, çiftçimize, üreticilerimize müjde mahiyetinde bu haberi vermek isterim"

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla çiftçiye 1 milyar 432 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Pakdemirli, Akhisar Ticaret Borsası'nda düzenlediği basın toplantısında, tarım, ormancılık ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin taleplerini dinlediklerini, Gördes Barajı'ndan ilave sulama sağlanması, bozuk orman arazilerinin zeytin tarımına açılması ve hayvancılık organize sanayi bölgesi kurulması noktasında istişarelerde bulunduklarını söyledi.

"OSB konusunda bakanlığımıza düşen konu olursa her tür yardıma açık olduğumuzu söyledim." ifadesini kullanan Pakdemirli, "İnşallah Akhisar da bir hayvancılık OSB'sine kavuşur. Akhisar ciddi bir tarım kenti. 81 ilin çoğundan daha fazla tarımsal hasılası var. Hayvancılıkta da önemli potansiyel barındırıyor." diye konuştu.

Tarımsal destekler kapsamında üreticiye yılın ilk üç ayında 8,8 milyar lira ödeme yapıldığını, mümkün mertebe geçen yıldan destek ödemesi kalmaması gayreti içinde olduklarını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla saat 18.00'den sonra başlayacak ödemeleri tekrar vatandaşlarımıza bildirmek isterim. Fındık alan bazlı gelir desteği olarak 16 ilde 404 bin 183 üreticimize 847 milyon lira, küçük aile işletmesi desteği olarak 58 ilde 13 bin 308 üreticimize 4,6 milyon lira, yem bitkileri desteği olarak 25 ilde 105 bin 49 üreticimize 380,7 milyon lira, çay primi olarak 5 ilde 178 bin 150 üreticimize 191,5 milyon lira, sertifikalı tohum desteği olarak da 6 ilde 34 üreticimize 8,3 milyon lira ödeyeceğiz. Toplamda bugün itibarıyla 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapmış olacağız, çiftçimize, üreticilerimize müjde mahiyetinde bu haberi vermek isterim."

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadıKorkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Belirsizlikte Büyüme’ tartışıldıUludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Belirsizlikte Büyüme’ tartışıldı
İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi "motivasyon buluşması"İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi "motivasyon buluşması"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçi destek ödemesi

En Çok Okunan Haberler

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Dolarda sert yükseliş

Dolarda sert yükseliş

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sanayiciden "Proses Güvenliği ve Süreçlerin İyileştirilmesi için Destek Paketi" çağrısı

Sanayiciden "Proses Güvenliği ve Süreçlerin İyileştirilmesi için Destek Paketi" çağrısı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Belirsizlikte Büyüme’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Belirsizlikte Büyüme’ tartışıldı

İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi "motivasyon buluşması"

İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi "motivasyon buluşması"

Akkök’te hedef; kimyada büyüme, enerjide derinleşme

Akkök’te hedef; kimyada büyüme, enerjide derinleşme

8. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

8. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

TOBB: Kapanan şirket yüzde 67.57 kurulan şirket yüzde 19.14 azaldı

TOBB: Kapanan şirket yüzde 67.57 kurulan şirket yüzde 19.14 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.