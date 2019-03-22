Çiftçiye 1 milyar 432 milyon lira destek ödemesi

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla çiftçiye 1 milyar 432 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Pakdemirli, Akhisar Ticaret Borsası'nda düzenlediği basın toplantısında, tarım, ormancılık ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin taleplerini dinlediklerini, Gördes Barajı'ndan ilave sulama sağlanması, bozuk orman arazilerinin zeytin tarımına açılması ve hayvancılık organize sanayi bölgesi kurulması noktasında istişarelerde bulunduklarını söyledi.

"OSB konusunda bakanlığımıza düşen konu olursa her tür yardıma açık olduğumuzu söyledim." ifadesini kullanan Pakdemirli, "İnşallah Akhisar da bir hayvancılık OSB'sine kavuşur. Akhisar ciddi bir tarım kenti. 81 ilin çoğundan daha fazla tarımsal hasılası var. Hayvancılıkta da önemli potansiyel barındırıyor." diye konuştu.

Tarımsal destekler kapsamında üreticiye yılın ilk üç ayında 8,8 milyar lira ödeme yapıldığını, mümkün mertebe geçen yıldan destek ödemesi kalmaması gayreti içinde olduklarını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti: