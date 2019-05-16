Çiftçiye 3 milyar 447 milyon TL destek ödemesi

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, Ramazan Bayramı'na kadar çiftçi ve üreticilere toplam 3 milyar 447 milyon TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, çiftçi ve üreticilere yapılacak destek ödemeleri hakkında bilgi verildi. Açıklamanın 'Pamuk üreticimize müjde' başlıklı bölümünde "Ramazan Bayramı'na kadar çiftçilerimize 2,4 milyar TL 'kütlü pamuk desteği ödemesi' yapıyoruz. 622 milyon TL yağlık ayçiçeği desteği ödemesini Ramazan Bayramı'ndan önce yapıyoruz" denildi. 'Yetiştiricilerimize müjde' başlıklı bölümde ise "385 milyon TL çiğ süt destekleme ödemelerini Ramazan Bayramı'ndan önce yapıyoruz. Toplam 3 milyar 447 milyon TL'lik destek ödemesini Ramazan Bayramı'na kadar yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri kullanıldı.



