FİNANS

Çiftçiye 58 ilde ÇATAK desteği

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 10:44 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bu yılki ödemeleri gerçekleştirdiğimizde 3 yılda 58 ilimizdeki yaklaşık 36 bin çiftçimize 434,5 milyon lira destek ödemesi yapmış olacağız" - "Çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesi için gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (ÇATAK) kapsamında çiftçilere destek sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "Bu yılki ödemeleri gerçekleştirdiğimizde 3 yılda 58 ilimizdeki yaklaşık 36 bin çiftçimize 434,5 milyon lira destek ödemesi yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, özellikle toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması hedefiyle 2016'da uygulamaya konulan ve 2 yılda çiftçilere 254,5 milyon lira destek ödemesi yapılan projenin başarıyla sürdürüldüğünü bildirdi.

51 ilde başlayan ve bu yıl 58 ilde uygulanan ÇATAK projesi için çiftçilere yaklaşık 180 milyon lira destek ödemesi yapılacağına işaret eden Pakdemirli, destekleme ödemelerinin, minimum toprak işlemeli tarım kategorisinde dekar başına 45 lira, toprak ve su yapısının korunmasıyla erozyonun engellenmesi kategorisinde dekar başına 60 lira, çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalar kategorisinde ise dekar başına 135 lira olduğunu kaydetti.

Pakdemirli, ÇATAK projesinin çiftçilerin daha çok gelir elde etmelerine imkan verilmesi ve çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması amacıyla geliştirildiğini vurgulayarak, "Bu yılki ödemeleri gerçekleştirdiğimizde 3 yılda hibe sözleşmesi yaptığımız ve uygulamaları gerçekleştiren 58 ilimizdeki yaklaşık 36 bin çiftçimize 434,5 milyon lira seviyesinde destek ödemesi yapmış olacağız. Çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesi için gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çatak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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