Çifte nakille hayata bağlandı

İSTANBUL(AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi, böbrek yetmezliği yüzünden hayatı kabusa dönen Libyalı15 yaşındaki Ansam Mosa Mohamed Kanase’nin umudu oldu. Medipol Mega'dan yapılan açıklamaya göre, akraba evliliklerinin yaşandığı ailesinin başka bireylerinde böbrek yetmezliği bulunan Ansam Mosa Mohamed Kanase, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde tedavi altına alındığında, hastalığının hiperoksalüri olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde genç kıza önce babası Mosa Mohamed’den karaciğer, 3 ay sonra da annesi Salimah Saeid Mohamed’den böbrek nakli yapıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen, Ansam Mosa Mohamed Kanase’nin tedavisini yürüten Çocuk Nefrolojisi uzmanı Prof. Dr. Önder Yavaşcan, genç kıza hiperoksalüri tanısı koyduklarını belirterek, “Ansam, bize böbrek nakli amacıyla geldi. Ancak ailede son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle başka bir ülkede böbrek nakli olan amcasında 6 ay sonra nakil edilen böbreğin iflas ettiğini öğrendik. Her şey yolunda gitmesi gerekirken sebebi anlaşılamayan bu durumdan yola çıkarak tanı konusunda şüpheci davranarak, genetik laboratuvarımızda ayrıntılı incelemelerin sonucunda böbrek yetmezliğinin hiperoksalüri olarak tanımlanan bir hastalıktan kaynaklandığına karar verdik” ifadelerini kullandı.

Yavaşcan, hiperoksalüri hastalığının çocukluk yaşlarında böbrek yetmezliği nedenlerinden birisi olduğunu, bu hastaların nakil edilen böbreğin sağlıklı bir süreç yaşaması için öncelikle ve ya eş zamanlı karaciğer nakli olmaları gerektiğini, böylece böbreğin daha sağlıklı olacağını kaydetti. Hiperoksalürinin genetik bir hastalık olduğunu belirten Yavaşcan, “Bu hastalık akraba evliliklerinin yoğun olduğu Anadolu, Ortadoğu, Kuzey Afrika gibi coğrafyalarda daha sık görülüyor. Karaciğerde bir enzimin yeterli fonksiyon görmemesi neticesinde, oksalat kristali yeterli kadar hücre dışına atılamıyor. Dolayısıyla oksalat kristali vücudun birçok organında çöküyor. Çöktüğü birçok organda kısmi hastalıklara yol açarken, en önemli problem böbrekte yaşanıyor ve hastalık çok erken yaşta diyaliz gerektiren son dönem böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor. Böbrek nakli konusunda acele edilir tek çözüm olan karaciğer nakli ile tedavi sürecine başlamaz ve sadece böbrek nakli yaparsanız maalesef nakil edilen böbrek de kısa zamanda hastalanarak iş göremez hale geliyor” değerlendirmelerinde bulundu.

Prof. Dr. Gökhan Baysoy ise böbrek nakli yapılana kadar hastanın diyalize girmeye devam ettiğini ve hastalığın ilaçla tedavisi olmadığını belirterek, "“Böbrek yetmezliği geliştikten sonra bu hastaların önünde iki yol var; birincisi ömür boyu diyalize devam etmek. Ancak bu da birçok komplikasyona yol açabiliyor. İkincisi ise karaciğer ve böbrek nakli olması. Hastalık böbrek yetmezliğine yol açsa da sorun karaciğerdeki bir enzimin eksikliğine bağlı. Bu durum karaciğere zarar vermediği halde bu hastalara karaciğer nakli yapılmadan böbrek nakli yapılırsa nakil yapılan böbrekte de bir süre sonra aynı problemlerin yaşanması kaçınılmaz oluyor. Bu hastamızda da önce karaciğer nakli yapıldı. Bir süre takip edilip karaciğer nakliyle ilgili bir problemi olmadığı görüldükten sonra bu kez böbrek nakli yapıldı. Bu sürecin tamamında hasta diyalize girmeye devam etti. Vücudun karaciğer ve böbreği reddetmesini engelleyici ilaçlarla beraber sağlıklı bir hayat sürdürüyor” ifadelerini kullandı. Karaciğer nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Dayangaç da böbrek nakli gereken bir hastanın karaciğer nakline ihtiyaç duymasının oldukça nadir bir durum olduğunu kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu: