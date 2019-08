Çifte nakille hayata bağlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Ansam Mosa Mohamed Kanase’nin tedavisini yürüten Çocuk Nefrolojisi uzmanı Prof. Dr. Önder Yavaşcan, genç kıza hiperoksalüri tanısı koyduklarını belirterek, “Ansam, bize böbrek nakli amacıyla geldi. Ancak ailede son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle başka bir ülkede böbrek nakli olan amcasında 6 ay sonra nakil edilen böbreğin iflas ettiğini öğrendik. Her şey yolunda gitmesi gerekirken sebebi anlaşılamayan bu durumdan yola çıkarak tanı konusunda şüpheci davranarak, genetik laboratuvarımızda ayrıntılı incelemelerin sonucunda böbrek yetmezliğinin hiperoksalüri olarak tanımlanan bir hastalıktan kaynaklandığına karar verdik” ifadelerini kullandı.

“Karaciğer naklinde hastayı olabildiğince kuru tutmaya, karaciğer üzerindeki sıvı yükünün az olmasına çalışıyoruz. Böbrekte ise tam tersi bir durum söz konusu. Böbreğin çok miktarda sıvıyla karşılaşması ve hastanın kaybettiğinden fazlasının yerine konması lazım. O yüzden aynı anda böbrek ve karaciğer nakli yapmak çok ideal değil. Canlı vericili nakiller, bu açıdan büyük bir avantaj sağlıyor. Öncelikle karaciğer nakli sürecini başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz.

Çünkü daha kompleks bir ameliyat, bir şeylerin yanlış gitme olasılığı daha yüksek. Ansam’da karaciğer naklini tamamladık, her şey yoluna girdi ve ondan sonra böbrek nakli yaptık. Yabancı bir ülkeden gelmiş sadece annesi, babası ve çocuğu olan bir aileden bahsediyoruz. Bu yüzden hem medikal, hem de sosyal olarak her şey iyi gitmek zorunda. Baba karaciğer vericisiydi ve hiçbir şey yanlış gitmemeliydi. Bu sürede anne hem kızıyla hem de eşiyle ilgilendi. Baba ameliyattan sonra kısa bir sürede toparlandı ki, karaciğer nakli süreci anne üzerinde fazla bir yük oluşturmadı. En zor kısmı bu diyebiliriz. İleriki aşamada anne böbrek vericisiydi ve aynı şekilde bu operasyonda da her şey yolunda gitti. Çok kısa bir sürede normal hayatlarına döndüler”