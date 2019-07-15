Çifteler'in magnezyumu dünyaya ihraç ediliyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde mayıstan bu yana faaliyet gösteren ve 1,5 ayda ABD, Brezilya ve Japonya gibi birçok ülkeye ihracat yapan magnezyum metali üreten bir firma, yıl sonunda 20 milyon dolarlık dış satım hedefliyor.

Eskişehir'in Çifteler ile Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçeleri sınırında 80 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve mayıs ayından itibaren özel bir şirket tarafından işletilen tesis, savunma sanayisinden otomotive, ilaç sanayisinden demir-çelik sektörüne kadar pek çok alanda kullanılan magnezyum metalini üretiyor.

Yaklaşık 300 kişinin istihdam edildiği şirket, 1,5 ayda ABD, Brezilya ve Japonya ile birçok Avrupa ülkesine 2 milyon dolar değerinde 500 ton magnezyum metali ihraç etti.

Şirketin teknik ve ticari koordinatörü Erhan Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "geleceğin metali" olarak nitelendirilen magnezyumun ham maddesinin dolomit olduğunu söyledi.

Tesisin kurulduğu bölgede dolomitin yoğun olarak bulunduğunu aktaran Şeker, şöyle devam etti: