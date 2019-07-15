FİNANS

Çifteler'in magnezyumu dünyaya ihraç ediliyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde mayısta faaliyete başlayan bir tesiste, savunma sanayisinden otomotive, ilaç sanayisinden demir-çelik sektörüne kadar pek çok alanda kullanılan magnezyum metali üretiliyor - Bugüne kadar ABD, Brezilya ve Japonya ile birçok Avrupa ülkesine 2 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı Çiftçiler'in magnezyumunda yıl sonunda 20 milyon dolarlık dış satım hedefleniyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde mayıstan bu yana faaliyet gösteren ve 1,5 ayda ABD, Brezilya ve Japonya gibi birçok ülkeye ihracat yapan magnezyum metali üreten bir firma, yıl sonunda 20 milyon dolarlık dış satım hedefliyor.

Eskişehir'in Çifteler ile Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçeleri sınırında 80 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve mayıs ayından itibaren özel bir şirket tarafından işletilen tesis, savunma sanayisinden otomotive, ilaç sanayisinden demir-çelik sektörüne kadar pek çok alanda kullanılan magnezyum metalini üretiyor.

Yaklaşık 300 kişinin istihdam edildiği şirket, 1,5 ayda ABD, Brezilya ve Japonya ile birçok Avrupa ülkesine 2 milyon dolar değerinde 500 ton magnezyum metali ihraç etti.

Şirketin teknik ve ticari koordinatörü Erhan Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "geleceğin metali" olarak nitelendirilen magnezyumun ham maddesinin dolomit olduğunu söyledi.

Tesisin kurulduğu bölgede dolomitin yoğun olarak bulunduğunu aktaran Şeker, şöyle devam etti:

"Magnezyum metali, alüminyum ve demir-çelikten daha hafif olması nedeniyle çok özellikli. Magnezyum, demir-çelik, alüminyum, havacılık, savunma ve ilaç sektörlerinde kullanılıyor. Üretim metodumuzla tesislerimizden çıkan magnezyum metali yüzde 99,98 saflığa kadar ulaşıyor. Bu saflık da tercih sebeplerinden biri. 45 günlük süre zarfında 2 milyon dolar değerinde 500 ton magnezyum metalinin ihracatını yaptık. Günlük ortalama 30 ton magnezyum metali üretiyoruz. Üretimi 45 tona çıkartmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin ihtiyacını karşıladıktan sonra ihracata yöneliyoruz. ABD, Brezilya, Japonya ve birçok Avrupa ülkesine magnezyum metali gönderiyoruz. Yıl sonuna kadar 6 bin ton magnezyum metali üretmiş olacağız. Bu üretimle yaklaşık 20 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşacağız."

- "2023'te 100 milyon dolarlık ihracat"

Şeker, magnezyum metalinin, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimde vazgeçilmez ürünlerden biri olduğunu vurguladı.

Katma değeri yüksek ürünlerle ülke ekonomisine hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Şeker, "2023 yılı bizim ve ülkemiz için hedeflerle dolu. 2023 yılında kapasitemizi yılda 18 bin tona, ihracatımızı 100 milyon dolar rakamına ulaştırmak istiyoruz. İstihdamı da 450 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
eskişehir ihracat yatırım

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