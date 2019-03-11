Çiğ süt desteği kararı

Süt üreticilerine bu yıl yapılacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar belirlendi.

2019 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla hazırlanan karara göre, üretmiş olduğu çiğ sütü ilgili yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan ve bir üretici örgütüne üye olan yetiştiriciler çiğ süt desteğinden faydalanabilecek.

Bu kapsamda, manda, inek, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütüne, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığıyla süt tozuna çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğüne satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden yararlanabilecek.