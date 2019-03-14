Çiğ süt desteklemelerine ilişkin esaslar belirlendi

Çiğ süt desteğinden yararlanmak isteyenlerin, üyesi olduğu yetiştirici-üretici örgütüne ya da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle, ilgili Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak ve gerekli paranın bakanlıkça aktarılmasını müteakip banka aracılığıyla ödenecek.

Çiğ süt desteklemesi, sütünü işleme tesislerine satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kaydettiren, yetiştirici-üretici örgütüne üye yetiştiricilere ödenecek.

Ödeme inek, manda, koyun ve keçi sütüyle soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütü için bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden yapılacak. Başvurusunu ve evraklarını döneminde tamamlamayanlar desteklemeden yararlandırılmayacak.