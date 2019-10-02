Çiğ süt fiyatına düzenleme

Ulusal Süt Konseyi (USK) 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 dönemi için çiğ sütün referans litre fiyatını 2,3 lira olarak açıkladı.

USK'nin internet sitesinden yer alan duyuruya göre, bugün yapılan Konsey toplantısında bu yılın mayıs-aralık döneminde 2,00 lira olarak belirlenen çiğ sütün referans litre fiyatı 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 dönemi için revize edilerek, 2,3 liraya yükseltildi.

Çiğ sütün minimum yağ değerinin yüzde 3,6, minimum protein değerinin de 3,2 olması kararlaştırıldı.

