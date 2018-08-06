Çiğ sütün referans fiyatı 1,7 lira oldu

Ulusal Süt Konseyi, ağustos ayından geçerli olmak üzere çiğ sütün referans fiyatını 1,7 lira olarak belirledi.
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Temmuz'da gerçekleştirilen Ulusal Süt Konseyi Sektör Toplantısı'nda ağustos ayından geçerli olmak üzere çiğ sütün referans fiyatının 1,7 lira olarak belirlendiği bildirildi.
Yem fiyatlarında yaşanacak muhtemel artışlara karşılık Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklemeler ile üreticilerin mağduriyetinin giderileceğinin belirtildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Konsey toplantısında, hizmet, kalite, tonaj gibi primler, bölgelere göre ve her örgütün kendisinin pazarlıkla belirlemesine karar verilmiştir. Bunun dışında medyada yer alan spekülasyon içerikli ve yanlış haberler dikkate alınmamalıdır. Geçerli olan kararların tüm tarafların huzurunda açıklanan ve deklare edilen fiyatlar olduğunu belirtiriz. Merkez Birliği olarak tek çaba ve mücadelemiz sadece üreticilerimiz olup, sürdürülebilir bir hayvancılık için çalışmaktır. Bu süreçte Bakanlığımızın da üreticilerimizin yanında olduğunu görmemiz bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir."
Dolar yeni rekor kırdı! Dakikalar içinde rekor kırdı
Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi
İran Merkez Bankası ucuz döviz politikasından vazgeçti
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Borsa güne düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum