FİNANS

Çiğ sütün referans fiyatı 1,7 lira oldu

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 19:24 | Son Güncelleme

Ulusal Süt Konseyi, ağustos ayından geçerli olmak üzere çiğ sütün referans fiyatını 1,7 lira olarak belirledi

Ulusal Süt Konseyi, ağustos ayından geçerli olmak üzere çiğ sütün referans fiyatını 1,7 lira olarak belirledi.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Temmuz'da gerçekleştirilen Ulusal Süt Konseyi Sektör Toplantısı'nda ağustos ayından geçerli olmak üzere çiğ sütün referans fiyatının 1,7 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Yem fiyatlarında yaşanacak muhtemel artışlara karşılık Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklemeler ile üreticilerin mağduriyetinin giderileceğinin belirtildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konsey toplantısında, hizmet, kalite, tonaj gibi primler, bölgelere göre ve her örgütün kendisinin pazarlıkla belirlemesine karar verilmiştir. Bunun dışında medyada yer alan spekülasyon içerikli ve yanlış haberler dikkate alınmamalıdır. Geçerli olan kararların tüm tarafların huzurunda açıklanan ve deklare edilen fiyatlar olduğunu belirtiriz. Merkez Birliği olarak tek çaba ve mücadelemiz sadece üreticilerimiz olup, sürdürülebilir bir hayvancılık için çalışmaktır. Bu süreçte Bakanlığımızın da üreticilerimizin yanında olduğunu görmemiz bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir."

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çiğ süt Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Ulusal Süt Konseyi

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