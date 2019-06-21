FİNANS

Çığır açıcı projeler AB yolunda

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 11:04 | Son Güncelleme

TÜBİTAK, önemli bir keşif veya buluş yapma potansiyeli olan, değerlendirmede eşik değerin üzerine çıkan ancak ERC'den fon alamayan projeler için çağrıya çıktı - Çağrı kapsamında proje başına 1 milyon liraya kadar hibe desteği verilecek - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Ülkemizin AB fonlarından daha fazla yararlanmasını istiyoruz" - "TÜBİTAK'ın yeni programıyla uluslararası arenada rekabet edebilecek projelerimizin önümüzdeki yıllarda sayısı daha da artacak. Bu projelerin Avrupa’nın en iyi araştırmaları arasında yer alacağına inanıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önemli bir keşif veya buluş yapma potansiyeli olan, değerlendirmede eşik değerin üzerine çıkan ancak Avrupa Araştırma Konseyinden (ERC) fon alamayan projeler için TÜBİTAK'ın çağrıya çıktığını bildirdi.

Varank, TÜBİTAK'ın çağrısına ilişkin yazılı açıklamasında, 3 yıl içinde ERC'ye sunulan ve eşik değer üzerinde puan almış ancak projeleri fonlanmamış araştırmacıların 2 yıl içinde tekrar başvuru taahhüdünde bulunarak programa başvuruda bulunabileceğini aktardı.

Çağrının yıl boyunca açık tutulacağını ifade eden Varank, program kapsamında bu koşulları sağlayan projelere TÜBİTAK tarafından "ERC Projeleri Güçlendirme Desteği" kapsamında proje başına 1 milyon liraya kadar hibe desteği verileceğini belirtti.

Varank, ERC'nin çığır açıcı araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek bilim insanlarını bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre değerlendirerek fonladığına işaret ederek şunları kaydetti:

"2007 yılından bu yana ERC projelerine dünya genelinde 81 bin 923 başvuru alınmış. Toplam 10 bin 14 proje desteğe hak kazanmış. Avrupa sıralamasında destek sayısına göre ülke olarak aldığımız pay ne yazık ki istenilen düzeyde değil. Avrupa Birliğine (AB) Türkiye’nin ödediği fonların ülkeye yeniden dönüşünü sağlayacak bu çağrıyı, çok önemli buluyoruz. Ülkemizin AB fonlarından daha fazla yararlanmasını istiyoruz. TÜBİTAK'ın yeni programıyla uluslararası arenada rekabet edebilecek projelerimizin önümüzdeki yıllarda sayısı daha da artacak. Bu projelerin Avrupa’nın en iyi araştırmaları arasında yer alacağına inanıyoruz."

Ufuk 2020’nin en büyük bütçeli ve en prestijli programı olan ERC, bilimsel ve uygulamalı öncül araştırma projelerine destek olmak üzere 2007'de kurulmuştu. Bir hibe programı olan Ufuk 2020’nin 2014-2020 dönemde bütçesi 80 milyar avro olarak belirlendi. Türkiye, 436 milyon avro katılım payı vererek çerçeve programa dahil olmuştu.

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Avrupa Araştırma Konseyi ERC Projeleri Güçlendirme Desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜBİTAK

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