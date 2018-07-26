Cigna Finans'ın yeni CEO'su Pınar Kuriş oldu

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank ile dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Cigna'nın ortaklığında faaliyet gösteren emeklilik ve hayat sigortası şirketi Cigna Finans'ın yeni Üst Yöneticisi (CEO) sektörün tecrübeli isimi Pınar Kuriş oldu.
Cigna Finans'dan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olan Kuriş, 20 yılı aşkın bankacılık ve danışmanlık tecrübesine sahip.
Akbank ve QNB Finansbank'ta, ticari, KOBİ ve bireysel bankacılık pazarlama, stratejik planlama ve bütçe yönetimi gibi görevlerde bulunan Kuriş, son dört yıldır Burganbank’ta Perakende ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevi yaptı.
Kuriş, dijital bankacılık, doğrudan satış ve tüketici finansmanı gibi alternatif satış kanalları dahil olmak üzere pazarlama ve satış alanlarında sektörün deneyimli isimleri arasında yer alıyor.
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