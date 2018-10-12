FİNANS

Cihaza bağımlı hastalara 200 TL’ye kadar elektrik faturası desteği

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların evlerine tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar elektrik yardımı yapılacağını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların evlerine tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar elektrik yardımı yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların elektrik fatura bedelinin karşılanmasına yönelik çalışmaların sonuna gelindi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elektrik Desteği Programının Kasım ayı başında başlatılacağını söyledi. Bakan Selçuk, başvuruların il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabileceğini kaydetti.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yardım programının Elektrik Tüketim Desteği, Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği olmak üzere üç bileşenden oluşacağını bildirerek şunları söyledi:
"Elektrik Tüketim Desteği ile hak sahiplerinin konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar yardım yapılacak. Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ile de hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanabilecek. Yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları da ödenecektir."

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