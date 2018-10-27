Çikolata ülkesi İsviçre'ye, tatlı ihraç ediyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ÇANAKKALE'de, unutulmaya yüz tutan mevlevi ve murabba tatlılarını evindeki tahta bir masada üreterek iş hayatına atılan Atiye Laçin daha sonra kendi atölyesini kurdu. Fuarlara katılarak ürünlerini tanıtan Laçin, şimdi ürünlerini dünyanın çikolata merkezi olan İsviçre'nin yanı sıra Katar ve Güney Afrika'ya pazarlıyor.

Çanakkale'de oturan girişimci Atiye Laçin, 2004 yılında, mevlevihanelerde yapılan, ancak sonradan unutulan eski bir tat olan mevlevi tatlısını evinde yapmaya başladı. Anneannesinin yağsız, unsuz, şekersiz, glutensiz tarifleriyle de yeni lezzetler üreten Laçin, önce fuarlarda ürünlerini tanıttı. Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) katılan Laçin, burada bazı zincir market yöneticileriyle görüştü. Önce ürünleri Türkiye'de dağılan Laçin, Çanakkale'de büyük bir atölye kurdu. Yanına 15 kişiyi daha alan Atiye Laçin, ürünlerini Türkiye'nin farklı havalimanlarında satışa sunmayı başardı.

HEDEFİ UZAYA ÜRÜN GÖNDERMEK

Atiye Laçin, Çanakkale'nin Alçıtepe köyünde başlayan bu yolculuğunda ilk üretimlerini evinde kırık bir masada yaptığını söyledi. Kırık masadan mağaza zincirlerine uzandığını dile getiren Laçin artık dünyaya açıldıklarını aktardı. Diyetisyenlerle çalıştıklarını anlatan Laçin, "Katar, Güney Afrika'ya ürünlerimizi satmayı başardık. Yerel lezzetimiz mevlevi ve murabbayı, çikolatanın dünyadaki merkezi İsviçre'ye gönderiyoruz. Bu da bize daha çok güç ve cesaret veriyor. Bu ülkeye satışımız, iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Ar-Ge grubumuz var. İki farklı üniversite ile çalışıyoruz. Şimdiki hedefimiz ürünlerimizi ABD'ye göndermek. 2023'te ise doğal ürünlerimizi uzay yolcularının menüsüne dahil edip uzaya göndermek istiyoruz" diye konuştu.

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