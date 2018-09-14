Cilt bakım alışverişine talep yüzde 130 arttı

Cilt bakımında müşterilerin en çok tercih ettiği ürünler; vücut nemlendiricileri, selülit gidericiler, yüz temizleyiciler ve peelingler oldu.

Geçen yaz döneminin kozmetik ve kişisel bakım alışveriş trendlerini inceleyen Hepsiburada, 2017 yazına göre bu yaz döneminde cilt bakım ürünlerine talebin yüzde 130 arttığını açıkladı.

950 markanın kozmetik ve saç bakım ürünlerini indirimli fiyat ve taksit avantajlarıyla sunan Hepsiburada, sonbahara canlı ve yenilenmiş girmek isteyen müşterilerine saç ve cilt bakım tüyoları da veriyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 30’dan fazla kategorideki 14 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturan Hepsiburada, deniz, havuz ve güneşin kuruttuğu, matlaştırdığı saçları ve zarar gören ciltleri kozmetik kategorisinde satışa sunduğu 40 bine yakın ürünle sonbahara hazırlıyor.

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, bu yaz yapılan kozmetik ve kişisel bakım alışverişlerini inceledi. Veriler, geçen yaza göre cilt bakım ürünlerine olan talebin yüzde 130 arttığını gösterdi.

Cilt bakımı ürünlerini en çok 26-35 yaş grubunun tercih ettiğini belirten Hepsiburada, en çok alışveriş yapan illeri ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ olarak sıraladı.

- Cilt tipine uygun ürünün kullanılması çok önemli

Güzel bir cilt ve parlak saçlara sahip olmak için sağlıklı yaşamak ve doğru beslenmenin yanı sıra saç ve cilt tipine uygun ürünleri düzenli olarak kullanmak da oldukça önem taşıyor. Yazın ciltlerinin kaybettiği suyu ve nemi geri kazandırmak isteyenler, ciltlerinin sonbahar hava şartlarına ayak uydurabilmesi için doğru bakım malzemelerini kullanmalı.

Cilt bakımının en önemli adımı kabul edilen yüz temizleme aşaması için cilt tipine uygun ürünün kullanılması çok önemli. Uzmanlar tarafından normal ciltlerin krem veya süt tipinde sabunsuz köpüren jel temizleyicileri, kuru ciltlerin yoğun nemlendirici içeren, cildi kurutmayan ve yağ dengesini koruyan ürünleri kullanmaları öneriliyor.

Karma cilt tipine sahip olanların ise cildin ihtiyacına göre, akneli ve yağlı bölgeler için kurutucu/dengeleyici ürün, yanak ve göz çevreleri için de nemlendirici ürünler kullanmaları tavsiye ediliyor. Yağlı bir cilde sahip olanlara ise hafif nemlendirici ve siyah nokta karşıtı gözenek açıcı tonikler öneriliyor.