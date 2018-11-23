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'Cilvegözü ve Zeytin Dalı Gümrük Kapıları Türkiye'nin göz bebeği'

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 10:41 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı İlçe Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, Reyhanlı'daki Cilvegözü ve Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük kapılarının Hatay'ın ve Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirterek, her iki kapının ülke ekonomisine önemli katkısı olacağını söyledi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı İlçe Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, Reyhanlı'daki Cilvegözü ve Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük kapılarının Hatay'ın ve Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirterek, her iki kapının ülke ekonomisine önemli katkısı olacağını söyledi. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın büyük öneme sahip olduğunu, ancak Ortadoğu coğrafyasında yaşanan olumsuz gelişmeler ve güvensizlik nedeniyle ticarette zaman zaman aksaklıklar meydana geldiğini söyleyen TSO Başkanı Zaroğlu, halen buradan Suriye'nin İdlib kentine insani yardım kapsamında ticaret ile ihracata karşılık ithalatın devam ettiğini belirtti. 'KRİZ ÖNCESİ DAHA İYİYDİ' Cilvegözü'nü sadece Suriye olarak değil, tüm Arap yarımadasına açılan kapı olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Zaroğlu, "Cilvegözü kriz öncesinde ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlıyordu. 2018'in başından bu güne kadar Suriye'nin İdlib bölgesine yapılan ticarette 188 bin 400 TIR giriş ve çıkış yaptı. İhraç edilen ürünlerin arasında akaryakıt, şeker, demir, çimento ve tarım ürünleri, ihracata karşılık, 3. ülkelere gerçekleşen ithalatta ise zeytinyağı, bina taşı, tarım ürünleri, pamuk ithalatı yer almaktadır. Kimyasal madde, patlayıcı yapımında kullanılan gübre, amonyum nitrat, saldırı amaçlı kullanılmak istenilen drone'lar, insani yardım amacı dışında kullanılmak istenilen şeker, sigara, çay gibi ürünlerin ihracatı yasak kapsamındadır" dedi. 2018'DE 45 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPILDI Cilvegözü'nden bu yıl içinde 45 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiğini belirten Zaroğlu şöyle konuştu: "2017 yılındaki 125 milyon dolarlık ihracat yapılmış. Bunun da nedeni o dönemde Esad rejiminin iç savaş nedeniyle ülkede yaşanılan olumsuz gelişmelerdi. Özellikle İdlib bölgesinin güvenli hale gelmesinden sonra bölgeye aşırı derecede insan akın ettiği için 2017 yılında insani yardımlar daha fazla oldu. Hatay'ın ve aynı zamanda Türkiye'nin göz bebeği olan bu kapı ileriki günlerde Ortadoğu'da oluşacak barış ortamından sonra ülke ekonomisine çok daha ciddi katkılar sağlayacaktır. Ayrıca Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük kapısı açılmak üzeredir. Bu kapının açılması Cilvegözü'nün yükünü hafifletecek ve tacirlerin önünü açacaktır. Cilvegözü ve Zeytin Dalı Gümrük kapıları Hatay ve Türkiye ekonomisine çok önemli katkı sağlayacak."

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'Cilvegözü ve Zeytin Dalı Gümrük Kapıları Türkiye'nin göz bebeği''Cilvegözü ve Zeytin Dalı Gümrük Kapıları Türkiye'nin göz bebeği'
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