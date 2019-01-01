Cilvegözü’nden bir yılda 52 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 2018 yılında Suriye’ye 52 milyon 146 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, 2018 yılında 110 bin 387 TIR’ın Suriye'ye çıkış yaptığını, 52 milyon 146 bin dolar tutarında ihracatın gerçekleştiğini söyledi. Cilvegözü'nün Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını ve önceki dönemlere göre artış olduğunu ifade eden Zaroğlu, "Akdeniz bölgesine komşu illere göre kıyaslanırsa Hatay'ın ihracattaki payı yüzde 35, ithalatdaki payı ise yüzde 43 olarak gerçekleşti. Hatay, uluslararası eşya taşımacılığında İstanbul’dan sonra 2'nci il durumundadır. Bölgenin bu kadar canlı olmasının sebebini ise Cilvegözü’ne bağlıyoruz" dedi.

Zaroğlu, Türkiye sınırına yakın olan İdlib bölgesinde zaman zaman meydana gelen güvensizlik ortamı nedeniyle yaşanan sıkıntılardan kurtulmayı ve açılması planlanan Hamam bölgesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nın da bir an önce faal duruma gelmesini beklediklerini söyledi.

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