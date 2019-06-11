FİNANS

Çimento ihracatı 5 ayda yüzde 60 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal: - "Türk çimento sektörü, toplam ihracatını yılın ilk 5 ayında yaklaşık yüzde 60 artırarak 383 milyon dolara yükseltti. Bu performansımızı yılın kalan bölümünde de devam ettirmeyi istiyoruz" - "Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük üreticisi ve üçüncü büyük ihracatçısıyız" - ÇEİS Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TÇMB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Saka: - "Türk çimento sektörü, 2018 yılında 54'ü entegre, 20'si öğütme olmak üzere toplam 74 tesisle yaklaşık 70 milyon ton klinker ve 75 milyon ton çimento üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmüştür"

İSTANBUL (AA) - Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, "Türk çimento sektörü, toplam ihracatını yılın ilk 5 ayında yaklaşık yüzde 60 artırarak 383 milyon dolara yükseltti. Bu performansımızı yılın kalan bölümünde de devam ettirmeyi istiyoruz." dedi.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) iş birliğiyle 24-26 Haziran'da İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenecek INTERCEM Konferansı'na ilişkin basın toplantısı yapıldı.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ünal, toplantıda yaptığı konuşmada, "Türk çimento sektörü, toplam ihracatını yılın ilk 5 ayında yaklaşık yüzde 60 artırarak 383 milyon dolara yükseltti. Bu performansımızı yılın kalan bölümünde de devam ettirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıl sonunda 2018’e göre yüzde 30 ihracat artışı sağlama hedefiyle çalıştıklarını belirten Ünal, küresel çimento tüketiminin yüzde 3 artmasının beklendiği 2019 yılında, uluslararası rekabetin artarken Türkiye'nin bu alandaki pazar payını artırmak istediklerini söyledi.

- 115 ülkenin çimentosu Türkiye’den

Feyyaz Ünal, Türkiye'de yaklaşık 500 ihracatçı çimento firmasının faaliyet gösterdiğini ve 115 ülkeye çimento ihraç ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar başta konut yapı stokunun yenilenmesi, yolların güvenli hale getirilmesi, ulaşımın iyileştirilmesi gibi yurt içi altyapı yatırımların en önemli taraflarından biri olduk, olmaya da devam ediyoruz. Diğer yandan global ölçekteki likidite daralması, döviz kurlarındaki dalgalanma, yatımlardaki yavaşlama tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteriyor. Yurt içi talepte bir azalma olduğunu inkar edecek durumda değiliz.

Tüm bu gelişmelere rağmen geleceğe olan inancımız ve ülkemiz için değer üretmedeki kararlılığımızla Türk çimento sektörü olarak dış pazarlara odaklanıyor, hem ihracat hacmimizi hem de ihracat pazarlarımızı geliştirmek için gayret sarf ediyoruz. Bu çabamızın başarıya ulaştığını görmek de en büyük gururumuz. Bugün Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük üreticisi ve üçüncü büyük ihracatçısıyız."

- "Hala üretimimizi artıracak kapasitemiz var"

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ünal, 2018’de yaklaşık yüzde 53 kapasite kullanımıyla 600 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ünal, "Türk çimento sektörü olarak hala üretimimizi artıracak kapasitemiz var. Dolayısıyla dünya çimento sektöründe en yüksek rekabet gücüne sahip ülke biziz. Diğer yandan üretim gücünün yanı sıra ürün kalitesi, mükemmel hizmet, çevreye duyarlı yaklaşım, iş sağlığı ve güvenliğinde örnek performans da Türk çimento sektörünün uluslararası itibarını güçlendiren diğer etmenlerdir. INTERCEM Konferansı’nı ülkemize, İstanbul’a getiren de bu değerlerin toplamıdır." şeklinde konuştu.

- "2018 yılında üyeler tarafından üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 10’u ihraç edilmiştir"

ÇEİS Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TÇMB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Saka da çimento sektörünün; madencilik, üretim teknolojileri, lojistik, atık dönüşümü, eğitim, insan kaynakları yönetimi gibi pek çok uzmanlık alanını birleştiren ve ülkesi için değer üreten büyük bir ekosistem olduğunu vurguladı.

Saka, "Bu büyük sektörün ülke içindeki vizyonu, Türkiye’yi hak ettiği kaliteli altyapı ve yaşam koşullarına kavuşturmaktır. Ülke çapında sağlıklı yapı stokunun oluşturulması ve güvenli yolların inşası bu anlamda ilk sırada gelmektedir. Türk çimento sektörü, 2018 yılında 54’ü entegre, 20’si öğütme olmak üzere toplam 74 tesisle yaklaşık 70 milyon ton klinker ve 75 milyon ton çimento üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmüştür. 2018 yılında üyeler tarafından üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 10’u ihraç edilmiştir." diye konuştu.

- "İşçilerin tamamının eğitimini 6 yılda tamamlamayı hedefliyoruz"

Tamer Saka, son 10 yılda çalışan sayısında yaklaşık yüzde 20, klinker üretim kapasitesinde yaklaşık yüzde 25 artış yaşanırken, kaza sıklığında yüzde 16, kaza ağırlık oranında yaklaşık yüzde 84’lük düşüş sağladıklarını bildirdi.

Saka, hem sektör hem de ÇEİS olarak iş sağlığı ve güvenliğine ciddi yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son olarak, yaklaşık 1,5 milyon lira yatırımla Türkiye’de bir ilk olan Çimento Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi’ni faaliyete geçirdik. Burada her yıl yaklaşık 3 bin mavi ve beyaz yakalı çalışana eğitim veriyoruz. Sektörümüzde çalışan işçilerin tamamının eğitimini 6 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, dünya genelinde üretim ve ihracat konusunda güçlü bir konumda olan Türk çimento sektörünün başarısındaki en büyük payı nitelikli insan kaynağı oluşturmaktadır. Gerek işe alım aşamasında gerekse çalışanlarımızın yetiştirilmesi sürecinde hem mesleki hem de kişisel gelişime önem veriyoruz. Bu doğrultuda, özellikle üniversiteler ile iş birliğimizi yaygınlaştırmaya gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi ile çimento sektöründeki yöneticilere yönelik eğitimler gerçekleştirdik, devam ediyoruz."

- "Fiyat konusunda ciddi bir sıkıntımız var"

ÇEİS Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TÇMB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saka, enflasyonla mücadeleye sektör olarak destek verdiklerini ifade ederek, "İç piyasada fiyat konusunda ciddi bir sıkıntımız var. Zam konusunda sektörün geneli adına konuşamam ama en azından kendi şirketim için söylüyorum, maliyetlerdeki artışı fiyatlara yansıtabildik mi? Hayır... Zaten halka açık şirketlerin dönem sonu tablolarına bakıldığında sonuçlar görülür." dedi.

TÇMB Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Bulut ise Türkiye'de geçirimli beton yolların kullanılması halinde sel felaketlerinin azaltılabileceğini söyledi.

- INTERCEM Konferansı

Verilen bilgiye göre, dünya çimento sektörü paydaşları, 100. kez düzenlenecek INTERCEM Konferansı kapsamında İstanbul’da bir araya gelecek.

Konferansa 5 kıta, 34 ülke ve 52 şehirden 400 sektör temsilcisi katılacak.

Kongrede ana konuşmacı mimar Murat Tabanlıoğlu olacak. Kongre kapsamında çok sayıda panel düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
ÇEİS çimento ihracatı TCMB

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