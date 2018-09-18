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Çimento ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17 yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 12:19 | Son Güncelleme

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nden yapılan çimento sektörü 2018 değerlendirmesine göre yılın ilk yarısında ihracatta yüzde 17 artış yaşandı.

İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nden yapılan çimento sektörü 2018 değerlendirmesine göre yılın ilk yarısında ihracatta yüzde 17 artış yaşandı.
Birliğin değerlendirmesi şöyle:
• İnşaat malzemeleri sanayi 2018 yılına oldukça hızlı başladı. 2019 yılında da inşaat malzemeleri sanayinde ihracatın artmaya devam etmesi beklenmekte.
• İhracat pazarlarımızın çoğunda ekonomide ve inşaat sektöründe büyümelerin devam edeceği öngörülmekte. Böylece dış talep ve ihracat artışı sürecek.
• Türk çimento sektörü 70 fabrikasıyla 19.000 kişiye istihdam sağlamakta ve 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirmekte.
• Her geçen gün artan rekabet ortamında firmalarımız üretim ve ihracatımızı artırmak için gayret göstermekte.
• Türkiye halen çimento üretiminde Avrupa ölçeğinde birinci, dünya ölçeğinde dördüncü konumda. Türkiye aynı zamanda Avrupa’ya en yüksek ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında birinci, dünyada ise üçüncü sırada olma özelliğini korumakta.
• 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde çimento ihracatı 5.2 milyon ton ve 274 milyon dolar olarak gerçekleşti.
• En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler sırasıyla ABD, İsrail, Suriye, Haiti ve Bulgaristan. ABD’ye ihracatımızda yüzde 50 artış yaşandı.
• İsrail ise geçen sene aynı döneme göre Suriye’nin önüne geçerek ikinci sıraya çıktı.
• Klinker grubunda ise 3.8 milyon ton ve 140 milyon dolar ihracat gerçekleşti, başlıca pazarlar Gana, Senegal, Fildişi Sahili, Gine ve Kolombiya oldu. Senegal ve Gine’ye dikkat çekici oranda ihracat artışları yaşandı.
• 2019 yılında yurt içi satışların artacağı öngörülmekte. Önümüzdeki yıl Türkiye’de çimento talebinin artması ve üretimin önümüzdeki üç yıl boyunca yüzde 4-5 oranında artış göstereceği tahmin edilmekte.
• Önceki yıllarda çimentoyu ihraç eden Çin’in 2019 yılında 12 milyon ton çimento ve klinker ithal etmesi beklenmekte. Diğer büyük rakibimiz olan İran ise ambargo sebebi ile dünya çimento ticaretinde gerilemekte.
• Avrupa’da da karbon fiyatlarının 24 Euro’ya kadar yükselmiş olması ve 40 Euro’ya yükseleceği beklentisi Avrupalı üreticilerin çimento üretmektense karbon ticaretine öncelik vereceklerini göstermekte.
• Dolayısıyla Türkiye, dünya çimento ve klinker ihtiyacı söz konusu olduğunda bugün neredeyse rakipsiz durumda.

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