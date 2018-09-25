Çimento ihracatında liderlik hedefi

İZMİR (AA) - Batı Anadolu Grubu İcra Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, 2019'un çimento sektörü için çok karlı bir yıl olacağını belirterek, dünya çimento ihracatında Türkiye'nin birinci sıraya yükselmesinin önünde hiçbir engel olmadığını ifade etti.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin çimento ihracatında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü konumda olduğunu bildirdi.

Çimento satış miktarının dünya genelinde sürekli arttığını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin rakibi olan ülkelerde önümüzdeki yıl değişik nedenlerle önemli duraklamalar yaşanacak. 2019, çimento sektörü için çok karlı bir yıl olacak. 2019 yılında dünya çimento ihracatında birinci sıraya yükselmemizin önünde hiçbir engel yok, bunu bekliyoruz.

Çimento sektörü, döviz artışına bağlı kömür ve elektrik maliyetlerinin yükselmesinden oldukça etkilenmekte. Ancak dünya çimento sektöründe ülkemiz açısından umut vadeden bu tablo ile yükselen ihracat oranlarının sektörün maliyet endişesini gidereceğini düşünüyoruz."

Ünal, çimentoda en fazla ihracat yapılan ABD pazarında yılın 8 ayında yüzde 50'lik büyüme yakalandığını, bu ülkeyi İsrail ve Suriye'nin izlediğini ifade etti.

