FİNANS

Çimento ihracatının en çok artığı ülke Senegal oldu 

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde, çimento ihracatının en çok arttığı ülke Senegal olurken; bu ülkeyi ABD ve Haiti izledi.   Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından açıklanan çimento sektörünün ilk 8 aylık verilerine göre; üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 9.8’i ihraç edildi.

İstanbul,13 Kasım (DHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde, çimento ihracatının en çok arttığı ülke Senegal olurken; bu ülkeyi ABD ve Haiti izledi.
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından açıklanan çimento sektörünün ilk 8 aylık verilerine göre; üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 9.8’i ihraç edildi.
Rapora göre bölgesel bazda yapılan satışlarda en büyük artış Ege, İç ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü.
2017 yılının ilk aylarında yaşanan zorlu kış şartlarının, bu yıl yaşanmaması sebebiyle yılın ilk 2 ayında satışlarda yüzde 31’lik büyüme yaşandı.
Satışlar Mart ve Nisan aylarında aylık bazda yüzde 4 ve yüzde 8 artarak normal seyrine döndü.
Ancak Mayıs ayından itibaren son 4 ayda Ramazan ayı ve Bayramların etkisiyle satışlar aylık bazda azaldı ve Ağustos ayı sonu itibariyle devre bazında da eksi olarak gerçekleşti.
İhracat oranlarının yükseldiği diğer pazarlar arasında da Gine ve Gana yer aldı.

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