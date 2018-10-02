İSTANBUL (AA) - Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal, "Çimento sektörü bu yıl 8 ayda ihracatını yüzde 17 artırdı." bilgisini paylaştı. ÇEİS'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ünal, çimento sektörünün Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Ünal, "Sektörün bileşenlerini tek çatı altında toplayan ÇEİS olarak sektörümüzün istihdam kapasitesi, kalitesini ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü korumaya büyük önem veriyoruz. Çimento sektörü bu yıl 8 ayda ihracatını yüzde 17 artırdı. Avrupa'ya en yüksek ihracatı gerçekleştiren ülkeyiz, dünya listesinde ise dördüncü sırada yer alıyoruz." ifadelerini kullandı. Ünal, çimento sektörü olarak ithal girdileri azaltarak üretim maliyetlerini düşürmek için de çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ünal, şunları kaydetti: "Kömür ve elektrik enerjisi maliyetlerinde dövize bağlı olarak çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Bu maliyetleri yönetebilmek adına ihtiyaç duyduğumuz miktarda ve kalitede yerli kömür tedarik edebilmek için gerekli araştırmaları yapıyoruz. Bu konuda devletimizin desteğini de bekliyoruz. Böylelikle, kömür ithalatını azaltarak cari açığın kapanmasına daha büyük katkı sunmayı hedefliyoruz."

Türkiye'deki çimento talebinin üç yıl içinde yüzde 4-5 bandında artmasını beklediklerini kaydeden Ünal, "Türk çimento sektörünün kurulu gücü ve kapasitesi hem iç talebi hem ihracatı karşılayacak büyüklüktedir. Sektörün, pazarlarını geliştirmeye, üretim ve satışı tam kapasiteye çıkarmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. Ünal, Çin'de çimento sektöründe yaşanan konsolidasyonun üretim miktarını ciddi ölçüde azalttığını kaydetti. Ünal, "Dünyanın en büyük çimento ihracatçılarından Çin, bu konsolidasyonla birlikte çimento ithal eder konuma gelecek. En büyük rakiplerimizden İran'ın önü ambargolar nedeniyle kapanmış durumda. Bu da Türk çimento sektörünün dünya ölçeğindeki önem ve gücünü daha çok artırıyor. Türk çimento sektörü olarak Çin ve İran'ı geride bırakacak güce sahibiz. Bunu yaparken sıfır iş kazası hedefimizden de asla taviz vermiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. \ - "Sektör, iş sağlığı ve güvenliğine 10 yılda 6 milyon TL yatırım yaptı" Çimento sektörünün ÇEİS çatısı altında son 10 yılda “Sıfır İş Kazası” hedefiyle iş sağlığı ve güvenliğine 6 milyon TL yatırım yaptığına dikkat çeken Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: