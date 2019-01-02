Çimento sektöründen zam iddialarına yanıt

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, bu yılın başından itibaren artan girdi maliyetlerinin çimento sektörüne olumsuz etkileri olduğunu, buna paralel olarak, 2019 yılında yapılması planlanan fiyat düzenlemelerinin gündeme geldiğini belirterek, "Bu şartlarda maliyet artışlarına rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kurlarda yaşanan artışların enerji maliyetleri, ham madde ve finansman maliyetleri üzerinde domino etkisi yarattığını ve bundan çimento sektörünün de etkilendiğini kaydetti.

Nihat Özdemir, bu gelişmelere rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na verilen destek sebebiyle normal şartlar altında maliyet artışlarına bağlı olarak yıl içerisinde yapılması gereken fiyat düzenlemelerinin yapılmadığını bildirdi.

Son günlerde çimento sektöründe yüzde 40 zam yapılacağı yönünde basında yer alan iddialara işaret eden Özdemir, şöyle devam etti: