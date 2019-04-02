FİNANS

Çimsa, 2018 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

Çimsa Üst Yöneticisi Ülkü Özcan: - "Geçen yıl 869 milyon TL değerinde ihracat gerçekleştirdik ve operasyonel karlılığımızın yüzde 50'sinden fazlası yurt dışından geldi" - "2018'de toplam çimento satışımız 8,7 milyon tonu aştı. Uluslararası çimento üreticisi olma yolunda attığımız adımları 2018'de de geliştirerek Çimsa Americas yatırımımızı hayata geçirmek için faaliyetlere devam ettik"

İSTANBUL (AA) - Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Ülkü Özcan, 2018'de 869 milyon TL değerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, operasyonel karlarının yüzde 50'sinden fazlasının yurt dışından geldiğini bildirdi.

Çimsa, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı'na uyumlu olarak hazırladığı 2018 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı.

Geçen yıl ulaşılan hedeflerinin, yatırım faaliyetlerinin, kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisinin duyurulduğu rapora göre, şirket, 2018 boyunca ekonomik performans, Ar-Ge ve inovasyon kanalıyla yeni ürün ve yeni pazar gelişimi, enerji verimliliği, çevresel fayda sağlayan yatırımlar kanalıyla ekonomik değer üretme, insan gelişimi ve risk-fırsat yönetimi alanlarında yeni başarılar elde etti.

Açıklamada, rapora ilişkin görüşleri yer alan Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Ülkü Özcan, geçen yıl geniş lojistik yapılanmaları, beyaz çimento ve özel ürünler alanındaki uzmanlıklarıyla Türkiye'nin ihracat liderleri arasında yer aldıklarını bildirdi.

Geçen yıl 869 milyon TL değerinde ihracat gerçekleştirdiklerini ve operasyonel karlarının yüzde 50'sinden fazlasının yurt dışından geldiğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki yapılanmamızla uluslararası bir çimento üreticisi konumuna sahip olurken, küresel beyaz çimento ticaretinde yeni yatırımlarımızla Türkiye'nin ihracat gelirlerine sağlayacağımız katkıyı da çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Global oyuncu kimliğimizi,
2019'da güçlendirmeye ve sektörün öncü çimento üreticisi olarak yeni projeler hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şirketimizin geniş çaplı ihracat gücü sayesinde dünyanın dört bir yanında ekonomik açıdan gelişmeye ve insan hayatına değer katmaya da devam edeceğiz."

- "Uluslararası piyasalardaki konumumuzu güçlendireceğiz"

Ülkü Özcan, Çimsa'nın "uluslararası bir marka" kimliğiyle çalışmalarına hızla devam edeceğini aktararak, raporu, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne uygun olarak hazırladıklarını bildirdi.

İnovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme alanındaki projeleri ile Çimsa'nın değerini ve itibarını küresel ölçekte yukarıya taşımaya devam edeceklerini belirten Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kuruluşumuzdan bu yana üretim faaliyetlerimize kesintisiz devam ettik, pazar odaklı yaklaşımımız ve geniş dağıtım ağımızla müşterilerimizin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşıladık. 2018'de toplam çimento satışımız 8,7 milyon tonu aştı. Uluslararası çimento üreticisi olma yolunda attığımız adımları 2018'de de geliştirerek Çimsa Americas yatırımımızı hayata geçirmek için faaliyetlere devam ettik. ABD pazarında güçlü avantajlar elde etme amacıyla bu yatırımımızı 2019 yılının ilk yarısında tamamlamayı ve operasyonel hale gelmeyi hedefliyoruz."

Özcan, büyüme stratejileri kapsamında öncelik verdikleri dijitalleşme çalışmalarına 2019'da hız vereceklerini, 2018 boyunca geliştirdikleri dijital stratejileri ile akıllı fabrika sistemlerine, veri analitiğine ve verimliliğe daha çok önem verdiklerini, Endüstri 4.0 projelerine odaklandıklarını bildirdi.

Bununla beraber ekonomik performans, yeni ürün ve yeni pazar gelişimi ve insan kaynağının gelişimi gibi başlıklarda gerçekleştirdikleri atılımlarla paydaşları için kalıcı değer oluşturduklarını belirten Özcan, "Geleceğin dijital çimento şirketi olarak, önümüzdeki projelerde de güçlü kurumsal ve mali yapımız ile sürdürülebilir, çevre ve topluma karşı sorumlu, şeffaf ve hesap verebilir, doğru ve güvenilir olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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