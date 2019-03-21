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Çimsa Cemex’in fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 09:44 | Son Güncelleme

Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa, Meksikalı Cemex’in İspanya’daki beyaz çimento fabrikası Bunol’u 180 milyon dolara satın alma anlaşması üzerinde görüşüyor.

Çimsa Cemex’in fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyor

İstanbul, 21 Mart (DHA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa, Meksikalı Cemex’in İspanya’daki beyaz çimento fabrikası Bunol’u 180 milyon dolara satın alma anlaşması üzerinde görüşüyor.
Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, "Sabancı Holding Çimsa ile beyaz çimentoda dünyanın 1 numarası oluyor" dedi.
Çimsa, Cemex’in İspanya’nın Valensiya kentndeki Bunol Fabrikası'nın satın alınması için "bağlayıcı anlaşma" imzalamak üzere uzlaştı. Satışın 2019’un ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
Göçmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "50 yıla yakın süredir var olduğumuz çimento işimizde, yeni yatırımımızla Sabancı olarak bugün bir dünya lideri haline gelmekten gurur duyuyoruz" dedi ve ekledi:
"Daha önce açıkladığımız, Yeni Neslin Sabancı’sı olarak tanımladığımız yol haritamızda yeni coğrafyalarda varolmak kritik önceliklerimizdendi.
"Türkiye’deki liderlik pozisyonumuzu uluslararası boyuta taşıyan bu yatırım,portföyümüzü daha dengeli ve daha dinamik yönetme stratejimiz açısından çok önemli bir adımdır.
"Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, işlerimizi dünya standartlarında yöneterek, tecrübe ve birikimlerimizle küresel liderlik hedefliyoruz.
"Bu anlayışla, sanayi alanında kompozitle gerçekleştirdiğimiz dönüşümü şimdi de çimento sektöründe hayata geçiriyoruz.
"Sadece Sabancı Topluluğu için değil, ülkemiz için de değer yaratmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
"Mali boyutun ötesinde, teknik yöndeki kazanımlarımızı da ülkemizin çimento sektörünün gelişimi için kullanacağız.
"Global liderliğimizi güçlendirmek amacıyla önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmak üzere de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka da, Bunol Çimento Fabrikası’nın, Avrupa’daki en teknolojik beyaz çimento fabrikası olduğunu belirterek, "Çimsa, özellikle beyaz çimento ve özel ürünler alanındaki uzmanlığı ve geniş dağıtım yapılanmasıyla Türkiye’nin ihracat liderleri arasında yer alıyor. 2018 yılında Çimsa olarak, operasyonel karımızın yüzde 50’sinden fazlasını yurtdışı operasyonlarımızdan elde ettik" dedi ve şöyle devam etti:
"İspanya’daki Bunol Fabrikası’nın satın alınması ile birlikte, dünya çimento pazarının katma değeri en yüksek olan beyaz çimento işkolunda yeni bir aşamaya geçiyoruz.
"Bu yatırım kararıyla, Çimsa daha geniş bir coğrafyada söz sahibi oluyor. Avrupa’nın yanı sıra Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarında da güçlü bir ihracat ağı kuruyoruz.
"Çimsa’nın küresel çimento pazarındaki bu yeni ve daha güçlü konumu, Türkiye’nin ihracat gelirlerine sağlayacağımız katkıyı da çok daha iyi noktalara taşıyacaktır.
"Bunol Fabrikası’nın da üretim ve dağıtım ağımıza katılması ile birlikte, beyaz çimento üretim kapasitemizde yüzde 40 artış sağlayarak,
"Çimsa’yı küresel beyaz çimento ticaretinde dünyanın en büyüğü durumuna getirmiş olacağız” açıklamasında bulundu."
Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, Bunol Fabrikası’nın Çimsa’ya devir işlemleri, gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşecek. (Fotoğraflı)

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