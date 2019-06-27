Çimsa, Intercem 100 Konferansı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - Çimsa, 24-26 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen "Intercem 100 Konferansı"na katılarak, Türkiye ve dünya pazarına sunduğu ürünlerini tanıttı.

Çimsa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Intercem 100'e gri çimento, beyaz çimento ve özel ürünlerinin tanıtıldığı stant ile katıldı. Beyaz çimento alanında, küresel piyasadaki liderliğini koruyan Çimsa, yenilikçi çözümler sağlayan ürünleri ile fuarda yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan Intercem 100 Konferansı’na ilişkin şunları kaydetti:

“Çimsa olarak 50 yıla yakın bir süredir çimento ve yapı malzemeleri sektörünün global bir oyuncusu olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2018 yılında Türkiye çimento ihracat şampiyonu olduk. Geniş çaplı ihracat gücümüz sayesinde 2019 yılında global oyuncu kimliğimizi güçlendirmeye ve dünyanın dört bir yanında ekonomik açıdan gelişip, insan hayatına değer katmaya devam edeceğimize inanıyorum.”

Çimsa olarak dünyanın en büyük beyaz çimento üreticileri arasında yer aldıklarını belirten Ülkü Özcan, geleceğin dijital çimento şirketi olarak yurt içinde, Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar fabrikaları ile üretim yaptıklarını bildirdi.