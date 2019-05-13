Çimsa-Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliği

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraki Çimsa, Engelliler Haftası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile bu yıl da engelleri kaldırmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çimsa, Türkiye ekonomisine ve sanayinin gelişimine sunduğu katkıların yanı sıra toplumsal faydayı ve sürdürülebilirliği iş modelinin ilk sırasına koymaya devam ediyor.

Çimsa, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 2015'ten beri sürdürdüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesini bu yıl da gerçekleştirdi.

Engelli bireylerin sosyal yaşama dahil olmaları konusunda farkındalık yaratma ve her gün karşılaştıkları sorunlara dikkat çekme hedefiyle projeyi başlatan Çimsa, 10 Mayıs Cuma günü Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen tören ile ihtiyaç sahibi engelli bireylere akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

2019 ile birlikte ihtiyaç sahiplerine 5 yılda toplam 191 adet akülü tekerlekli sandalye teslim eden Çimsa, bireysel ve toplumsal refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor.

